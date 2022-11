PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Reprezentacja Polski zremisowała rezultatem 0:0 z Meksykiem w spotkaniu 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Po meczu krótkiego wywiadu telewizji “TVP Sport” udzielił defensywny pomocnik naszej kadry – Grzegorz Krychowiak.

Polska bezbramkowo zremisowała z Meksykiem na start mundialu

“Biało-Czerwoni” mogli odnieść zwycięstwo, ale karnego spudłował Robert Lewandowski

Grzegorz Krychowiak uważa, że reprezentacja Polski zaprezentowała się dzisiaj solidnie

“Kolejne spotkanie trzeba będzie wygrać”

Reprezentacja Polski dziś o godzinie 17:00 mierzyła się z Meksykiem w pojedynku w ramach grupy C podczas mistrzostw świata w Katarze. Mecz na Stadium 974 w Dosze zakończył się wynikiem 0:0. “Biało-Czerwoni” mieli świetną okazję na objęcie prowadzenia w tym starciu, ale w 58. minucie jedenastkę zmarnował Robert Lewandowski. Po meczu przed kamerami “TVP Sport” nt. wydarzeń na boisku wypowiedział się Grzegorz Krychowiak, który stwierdził, że rozegraliśmy solidne spotkanie.

– Gdybyśmy strzelili tę bramkę, to byłby fantastyczny mecz, bo byśmy zdobyli trzy punkty i zrealizowalibyśmy cel. Szkoda tej sytuacji, ale to jest piłka nożna, czasem się nie strzela karnych. To był solidny występ. Nie jest bardzo dobrze, ale tylko dobrze, bo trzeba było wykorzystać te nawet pół sytuacji, które mieliśmy – powiedział Grzegorz Krychowiak.

– W drugiej połowie byliśmy troszeczkę wyżej, utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce. Widać było zwłaszcza w tej pierwszej połowie trochę takiego stresu mistrzostw świata. Trochę potrzebowaliśmy czasu, ale już wszystko za nami. W drugiej połowie wyglądało to dużo lepiej. Lepiej się przesuwaliśmy i jak już mówiłem, dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce – dodał defensywny pomocnik.

– Byliśmy zespołem, który bardziej się cofnął, zostawiliśmy piłkę Meksykowi i wyprowadzaliśmy kontry. Gdy wychodzisz na mecz, to chcesz wygrać. Jest trochę niedosyt, ale zobaczymy, czy ten punkt da nam to, po co tutaj przyjechaliśmy, czyli wyjście z grupy. Kolejne spotkanie trzeba będzie wygrać z bardzo wymagającym przeciwnikiem – zakończył zawodnik Al Shabab.

