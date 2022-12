fot. PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Wojciech Szczęsny rozgrywa fantastyczny turniej. W fazie grupowej obronił dwa rzuty karne i był kluczowym elementem w kontekście wywalczenia awansu do 1/8 finału. Antoine Griezmann ostrzega Polaka przed ewentualną “jedenastką”.

Wojciech Szczęsny obronił rzuty karne z Arabią Saudyjską i Argentyną

Przed meczem z Francją bramkarza przestrzega Antoine Griezmann

W przypadku karnego do jedenastki podejdzie Griezmann lub Kylian Mbappe

Szczęsny ma zagwozdkę

Reprezentacja Polski rzutem na taśmę wywalczyła awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. O wyjściu z grupy zadecydował bilans bramkowy, który w przypadku “Biało-Czerwonych” układał się korzystnie. Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który dwukrotnie wychodził zwycięsko z rzutów karnych. Obronił on “jedenastki” w meczach z Arabią Saudyjską oraz Argentyną, potwierdzając przy tym, że jest w fantastycznej dyspozycji.

To właśnie w nim Polacy upatrują największych szans na postawienie się Francji. Spotkanie odbędzie się już w niedzielę. Głos na temat rywalizacji ze Szczęsnym zabrał Antoine Griezmann. Zawodnik Atletico Madryt jest świadomy, że reprezentant Polski radzi sobie doskonale, lecz ostrzega go przed ewentualnym rzutem karnym.

– Nie zamierzam dawać Szczęsnemu żadnych informacji na ten temat. On już uratował dwukrotnie swój zespół. Będzie miał niespodziankę. Jeśli chodzi o mnie, czy to przy rzutach wolnych, rożnych, karnych, jestem w stanie wykonywać wszystko. Dostosowuję się do tego, czego, chce ode mnie trener oraz drużyna – mówi Griezmann.

Nie wiemy, kto w takiej sytuacji podszedłby do piłki. Po raz ostatni Francja otrzymała rzut karny kilka miesięcy temu. Wówczas jego wykonawcą był Kylian Mbappe, choć wcześniej pierwszy w hierarchii był właśnie Griezmann.

