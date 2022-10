Źródło: AS

Luis Enrique wciąż nie ogłosił jeszcze szerokiej kadry na Mistrzostwa Świata w Katarze. Zdaniem dziennikarzy AS-a, na wstępnej liście 55 zawodników znalazło się miejsce dla Ansu Fatiego i Alejandro Balde, którzy są w okresie zwyżki formy. Obaj młodzi wychowankowie FC Barcelony mają szanse na powołanie.

Ansu Fati i Alejandro Balde zdaniem hiszpańskich dziennikarzy zostali uwzględnieni przez Luisa Enrique w szerokiej kadrze na mundial

Skrzydłowy Blaugrany gra coraz częściej, choć przeplata wciąż dobre mecze ze słabymi

19-letni lewy obrońca w tym sezonie robi prawdziwą furorę i na ten moment wygrywa rywalizację z Marcosem Alonso i Jordim Albą

Fati i Balde nie rezygnują z marzeń o wyjeździe na mundial

Spory ból głowy z powołaniem kadry na Mistrzostwa Świata w Katarze ma Luis Enrique. Grono zawodników zgłaszających akces do udziału w turnieju jest niezwykle szerokie. Szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii nie podał jeszcze do wiadomości publicznej szerokiej kadry na mundial. Swoje przewidywania w tej sprawie mają dziennikarze AS-a.

Zgodnie z ich doniesieniami, znaleźli się w niej dwaj młodzi wychowankowie FC Barcelony – Ansu Fati i Alejandro Balde. Pierwotnie Enrique zapowiada publicznie, że na obecną chwilę nie widzi dla skrzydłowego miejsca w kadrze. W ostatnich tygodniach Fati prezentuje się coraz lepiej i niewykluczone, że uda mu się przekonać do siebie trenera.

AS informuje, że Alejandro Balde znajduje się na wstępnej liście 55 zawodników powołanych na Mistrzostwa Świata przez Luisa Enrique.



Jeszcze ciekawa jest sytuacja Alejandro Balde, który obok dwóch innych lewych obrońców Barcy – Jordiego Alby i Marcosa Alonso również awizowany jest przez dziennikarzy do miejsca w szerokiej kadrze. 19-latek nie otrzymał do tej pory jeszcze nigdy powołania do seniorskiej kadry Hiszpanii, jednak trudno przejść obojętnie obok progresu, jaki zanotował. Balde gra najwięcej spośród lewych defensorów Blaugrany i ma prawo czuć, że zasługuje na powołanie.

Mało prawdopodobne wydaje się, żeby Fati i Balde załapali się do 26-osobowej kadry na Mistrzostwa Świata, jednak Luis Enrique słynie z wielu niespodziewanych i bezkompromisowych decyzji. Z tego też względu ich wyjazd do Kataru nie jest wykluczony.