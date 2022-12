fot. PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps

Reprezentacja Francji pokonała w sobotni wieczór Anglię (2:1). Tym samym Trójkolorowi po raz drugi z rzędu zapewnili sobie grę w gronie czterech najlepszych drużyn świata. Po zakończeniu meczu kilka słów na temat występu swoich piłkarzy wyraził Didier Deschamps.

Reprezentacja Francja wygrała sobotnie starcie ćwierćfinałowe na mistrzostwach świata w Katarze

Trójkolorowi okazali się lepsi od Anglii

Opiekun francuskiej ekipy skomentował starcie przeciwko Synom Albionu

Deschamps podzielił się opinią o spotkaniu z Anglią

Reprezentacja Francji na trwającym mundialu w Katarze broni mistrzostwa świata wywalczonego w 2018 roku w Rosji. Wówczas Kylian Mbappe i spółka pokonali Chorwację (4:2) w finale. Czy będzie powtórka takiego spotkania? Jest na to szansa. Tymczasem bardzo zadowolony po starciu z Anglikami był opiekun Tricolore.

– To niesamowite. To był wspaniały mecz, zmierzyliśmy się z naprawdę fantastyczną angielską drużyną, ale udało nam się zdobyć jeszcze jedną bramkę. Było super, powinniśmy się cieszyć. Jesteśmy w półfinale, a to nie jest proste, aby znaleźć się w tym miejscu. Mamy mentalność i ducha – mówił Didier Deschamps cytowany przez Get French Football News.

W walce o finał Trójkolorowi zmierzą się z Marokiem. Spotkanie będzie się w środę 14 grudnia o godzinie 20:00. W pierwszym spotkaniu 1/2 finału katarskiego mundiali Chorwacja zmierzy się z Argentyna. Decydujący mecz o mistrzowski tytuł odbędzie się natomiast 18 grudnia.

