PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz udzielił wywiadu Jackowi Kurowskiemu z “TVP Sport” na kilkanaście minut przed początkiem spotkania Polska – Argentyna. Pierwszy gwizdek na Stadium 974 o godz. 20:00.

Michniewicz z nadzieją podchodzi do meczu z Argentyną

Selekcjoner zdradził, dlaczego wystawił Świderskiego kosztem Milika

Początek starcia Polska – Argentyna już o godzinie 20:00

“Karol Świderski jest bardziej rozbieganym zawodnikiem, który wypełnia wolne przestrzenie”

Czesław Michniewicz w krótkiej rozmowie z Jackiem Kurowskim na antenie “TVP Sport” zdradził swoje odczucia związane ze zbliżającym się wielkimi krokami spotkaniem Polska – Argentyna w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Dzisiaj dowiemy się, czy “Biało-Czerwoni” zameldują się w 1/8 finału mundialu w Katarze. Selekcjoner polskiej kadry wyjawił, dlaczego w pierwszym składzie zagra Karol Świderski.

– Jechaliśmy na stadion z nadzieją i wiarą w to, że potrafimy dobrze grać w piłkę. Jechaliśmy tutaj też z radością, że ostatni mecz gramy przeciwko Argentynie, że gramy o awans do dalszej fazy. Na pewno dobrze się do tego spotkania przygotowaliśmy. Chociażby moje zdarte gardło o tym świadczy. Mieliśmy kilka odpraw, Odbyliśmy tyle zajęć treningowych, ile byliśmy w stanie w tym czasie przeprowadzić – powiedział Czesław Michniewicz.

– Wszystko rozstrzygnie się na boisku. Arek Milik zagrał bardzo dobry mecz i to warto podkreślić. Był idealny do systemu oraz do planu na spotkanie z Arabią Saudyjską. Dzisiaj potrzebuję zawodnika o troszkę innych predyspozycjach. Wiemy, że Karol Świderski jest bardziej rozbieganym piłkarzem, który wypełnia te wolne przestrzenie. Tego miejsca za plecami obrońców na pewno będzie bardzo dużo i liczę na to, że Karol będzie te miejsca wypełniał, ale także będzie miał inne zadania. Chociażby w defensywie będzie odpowiedzialny za pewne ustawienie i myślę, że on to wykona dobrze – dodał selekcjoner “Biało-Czerwonych”.

– Czy będę liczył na szybkie skrzydła i szybkie wyjście do kontrataku? Tak, na to liczymy, ale liczymy też na to, że ten mecz nie będzie taki jednostronny. Oczywiście boisko wszystko zweryfikuje. Taki mamy plan, ale wiemy, że siła Argentyny jest bardzo duża i na pewno będą takie momenty, kiedy będzie trzeba bronić się całym zespołem, ale chcielibyśmy także utrzymywać piłkę w grze, zmusić Argentyńczyków do biegania. Na pewno potrafimy to robić. Chciałbym, żeby ten mecz był trzecią połową ostatniego spotkania z Saudyjczykami. Wtedy po pierwszym golu zaczęliśmy grać swobodniej i tworzyliśmy sytuacje – zakończył opiekun reprezentacji Polski.

