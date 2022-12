fot. PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Reprezentacja Argentyny pokonała w finale mistrzostw świata Francję. Na temat sukcesu Albiceleste kilka słów wyraził były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który nie szczędził pochwał w kierunku Lionela Messiego.

Reprezentacja Argentyny po raz trzeci wygrała mistrzostwo świata

Na temat Lionela Messiego i Kyliana Mbappe kilka słów wyraził Zbigniew Boniek

Były reprezentant Polski pozwolił sobie na porównanie obu graczy

“Messi jest fantastyczny”

Reprezentacja Argentyny wygrała po raz pierwszy od 36 lat mistrzostwo świata, pokonując Francję w konkursie jedenastek. W normalnym czasie gry miał miejsce rezultat 2:2, a po dogrywce było 3:3. Bohaterem Albiceleste został Lionel Messi, który zakończył turniej w Katarze z siedmioma trafieniami na koncie.

– Messi jest fantastyczny, genialny, co potwierdził na tych mistrzostwach, natomiast jeśli chodzi o mnie, to palmę pierwszeństwa ma Maradona. Argentyńczycy nie mają jednak z tym problemów. To my w Polsce często zastanawiamy się, czy Lewandowski jest lepszy od Deyny, Laty czy Bońka. Argentyńczycy z kolei kochają Maradonę i kochają Messiego – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie na antenie Polsatu w Wydarzeniach.

Były wielki zawodnik pozwolił sobie również na ocenę Kyliana Mbappe, doceniając u Francuza przede wszystkim szybkość. 23-latek został królem strzelców mistrzostwo świata.

– To jest inny piłkarz, który swoją genialność zawdzięcza przede wszystkim swojej niesamowitej szybkości, dynamice. To nie jest ta technika Messiego. Proszę zauważyć, że Mbappe do 60. czy 70. minuty praktycznie nie był na boisku i nagle coś się stało, że zrobił rzeczy nieprawdopodobne. To na pewno zawodnik, który przez następne 10-12 lat będzie na ustach wszystkich, natomiast piłkarsko Mbappe i Messi to dwaj zupełnie inni piłkarze – rzekł Boniek.

