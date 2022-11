Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Niemiec

Szerokim echem odbiła się manifestacja reprezentacji Niemiec, której wszyscy piłkarze podczas klasycznego zdjęcia przed rozpoczęciem meczu z Japonią zakryli usta w geście sprzeciwu wobec działań FIFA. Ich postawę skrytykował Eden Hazard, zdaniem którego piłkarze w Katarze powinni skupić się przede wszystkim na grze.

Reprezentanci Niemiec przed meczem z Japonią zamanifestowali swój sprzeciw wobec decyzjom FIFA

Podopieczni Hansiego Flicka przegrali swój pierwszy mecz 1:2

Ich gest skrytykował Eden Hazard. Jego zdaniem kto inny powinien zajmować się politycznymi manifestacjami

Hazard przeciwny politycznym manifestacjom w Katarze

Gest reprezentantów Niemiec przed meczem z Japonią miał wyrazić sprzeciw wobec decyzji FIFA, zakazującej kapitanom reprezentacji gry z opaską “One Love” na ramieniu, odnoszącej się do tolerancji. Organizacja w obawie przed gwałtowną reakcją konserwatywnego pod tym względem Kataru nie wyraziła zgody, by piłkarze korzystali z symbolicznej opaski. Wyraziło to oburzeniu wielu środowisk.

Gest Niemców nie przypadł do gustu Edenowi Hazardowi. Zdaniem Belga piłkarze podczas mundialu powinni skupić się wyłącznie na futbolu, a nie politycznych manifestacjach.

– Lepiej dla nich byłoby, gdyby tego nie zrobili i postarali się wygrać mecz. Jesteśmy tutaj, żeby grać w piłkę. Nie jestem tu, żeby brać udział w politycznych manifestacjach. Lepiej, żeby tym zajęli się inni. My chcemy skupiać się na piłce – stwierdził Belg.

Niemcy rozpoczęli mundial od zaskakującej porażki 1:2 w meczu z Japonią. O awans z grupy powalczą w dwóch pozostałych meczach z Kostaryką i Hiszpanią.