PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez wypowiedział się po meczu Argentyna- Arabia Saudyjska (1:2). Napastnik skomentował porażkę swojej drużyny.

Argentyna zaczęła mundial od porażki 1:2

Falstart nie oznacza jednak końca nadziei na awans

Do sytuacji odniósł się Lautaro Mertinez

Argentyna ma przed sobą dwa finały

O godzinie 11:00 na Lusail Iconic Stadium rozpoczął się mecz Argentyna – Arabia Saudyjska. Za oczywistego faworyta uznawany był zespół z Ameryki Południowej, który miał aspirację, aby wygrać mistrzostwa świata. Tymczasem to rywal sięgnął po pełną pulę, po tym jak sensacyjnie wygrał 2:1. Po porażce wypowiedział się napastnik reprezentacji Argentyny.

– Przegraliśmy ten mecz przez nasze błędy, szczególnie w drugiej połowie. Są szczegóły, które robią różnicę i musimy poprawiać nasze błędy. W pierwszej połowie powinniśmy byli zdobyć więcej niż jedną bramkę, ale to są Mistrzostwa Świata i teraz zostały nam dwa finały. To bardzo boli. Mieliśmy świetną iluzję, aby rozpocząć Puchar Świata zwycięsko. Ale to już za nami i teraz trzeba trenować i myśleć o tym, co nas czeka – rzekł Lautaro Martinez, który rozegrał całe spotkanie.

Argentyna wciąż ma o co grać. Aktualnie na swoim koncie ma zero punktów po pierwszym meczu, ale do ugrania zostało jeszcze sześć oczek. Kolejny mecz Argentyna rozegra 26 listopada o 20:00 z Meksykiem. Fazę grupową zakończy zaś 30 listopada konfrontacją z Polską o 20:00.

