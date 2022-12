fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Argentyny. Takie informacje przekazał prezydent tamtejszej federacji Claudio Tapia.

Argentyna wywalczyła w Katarze po mistrzostwo świata

Kontrakt Lionela Scaloniego wygasa wraz z końcem roku

Prezydent argentyńskiej federacji przekonuje, że selekcjoner pozostanie na dłużej

Scaloni powalczy z Argentyną o kolejne trofea?

Tydzień temu zakończyły się mistrzostwa świata w Katarze. W finale triumfowała Argentyna, która po serii rzutów karnych pokonała Francję. Był to fantastyczny turniej dla Leo Messiego, który przyćmił innych zawodników i poprowadził swoją kadrę do wielkiego sukcesu. Na spore wyróżnienie zasłużył także Lionel Scaloni. Popisał się on znakomitym zmysłem taktycznym, bowiem w fazie pucharowej kilkukrotnie zmieniał formację i styl gry swojej drużyny, dopasowując się tym samym do przeciwników.

Wcześniej 44-latek zwyciężył w rozgrywkach Copa America. W Argentynie nie ma już wątpliwości, że to odpowiednia osoba na stanowisko selekcjonera. Jego przyszłość stanęła jednak pod znakiem zapytania, bowiem formalnie obowiązujący kontrakt wygasa wraz z końcem roku. Teoretycznie Scaloni może dogadywać się z innymi pracodawcami, choć prezydent argentyńskiej federacji przekonuje, że nie zamierza odchodzić z obecnego zespołu.

– Nie mam wątpliwości, że Scaloni będzie kontynuował pracę jako selekcjoner reprezentacji Argentyny. Obaj jesteśmy słownymi ludźmi. Uścisnęliśmy sobie ręce i zgodziliśmy się na dalszą współpracę. Aktualnie jest w podróży, ale kiedy wróci to postaramy się sfinalizować całą operację – przekonuje Claudio Tapia.

Scaloni prowadzi drużynę od 2018 roku. Pierwotnie miał być jedynie trenerem tymczasowym, lecz dobrymi wynikami zapracował na szansę w dłuższym wymiarze czasowym.

