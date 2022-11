PressFocus Na zdjęciu: Arabia Saudyjska

Ważą się losy awansu do 1/8 finału mistrzostw świata w grupie C. Znamy już oficjalne składy, w jakich wystąpią reprezentacje Arabii Saudyjskiej oraz Meksyku. Wynik tego spotkania może mieć również spore znaczenie w kontekście awansu Polski do fazy pucharowej.

Początek meczu o godzinie 20:00.

Wynik spotkania zdecyduj o awansie do 1/8 finału

Przed meczem w lepszej sytuacji jest Arabia Suadyjska

Arabia Saudyjska – Meksyk: oficjalne składy

W grupie C jeszcze wszystko jest możliwe. Na awans mają wszystkie cztery zespoły, jednak przed ostatnią serią gier w najgorszej sytuacji jest Meksyk, który ma tylko jeden punkt po dwóch kolejkach. Arabii Saudyjskiej do awansu może wystarczyć nawet remis, ale dużo będzie zależało także od wyniku meczu Polski z Argentyną.

W drużynie Arabii Saudyjskiej nie zobaczymy trzech kontuzjowanych zawodników. W meczu z Meksykiem nie wystąpią Al Faraj, Al Malki, Al Shahrani. W wyjściowej jedenastce zaskoczeń nie ma. W pierwszym składzie znaleźli się zawodnicy, którzy byli wcześniej typowani do gry od pierwszej minuty.

Selekcjoner reprezentacji Meksyku ma do dyspozycji wszystkich swoich podstawowych zawodników. Podobnie, jak w przypadku Saudyjczyków, Meksyk zobaczymy w ustawieniu, które było prognozowane przed spotkaniem.

Arabia Saudyjska: Alowais, Alghannam, Alamri, Altambakti, Albulayhi, Abdulhamid, Alhassan, Kanno, Albrikan, Aldewsari, Alshehri.

🔴 LA COMPOSITION OFFICIELLE



Voici le XI choisi par Tata Martino pour aller chercher la qualification face à l’Arabie Saoudite : comme prévu Orbelin Pineda est titulaire dans l’entrejeu, Henry Martín est préféré à Funes Mori en pointe.



🔥 VAMOS MÉXICO pic.twitter.com/42TjtAuhic — Fútbol mexicano FR (@ligamx_fr) November 30, 2022

Meksyk: Ochoa, Alvarez, Chavez, Gallardo, Montes, Moreno, Pineda, Sanchez, Vega, Lozano, Martin

