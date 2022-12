PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Meksyku

Reprezentacja Meksyku pokonała Arabię Saudyjską 2:1 w spotkaniu w ramach trzeciej kolejki mistrzostw świata w Katarze. Mimo wszystko z grupy C do play-offów awansowała Argentyna, a także Polska, co nas bardzo cieszy.

Meksykanie poradzili sobie z Saudyjczykami i wygrali w tym meczu 2:1

Autorami goli byli Orbelin Pineda, Luis Chavez oraz Salem Al Dawsari

Meksyk nie awansował dalej, bo Polska miała lepszy bilans bramkowy

Bilans bramkowy zdecydował o odpadnięciu Meksykanów

Stawka pojedynku Saudyjczyków z Meksykanami była równie duża jak meczu Polaków z Argentyńczykami. W grupie C nic się nie rozstrzygnęło przed trzecią kolejką fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Ostatecznie ekipa “El Tri” pokonała Arabię Saudyjską 2:1, a reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Argentyną. Popularni “Biało-Czerwoni” mimo wszystko zagrają w play-offach wraz z drużyną “Albiceleste”, ponieważ Polacy posiadając tyle samo punktów co Meksyk mieli odrobinę lepszy bilans bramkowy.

Zdecydowanie lepiej spotkanie Arabia Saudyjska – Meksyk rozpoczął ten drugi zespół. Podopieczni Gerardo Martino wreszcie zaprezentowali bardziej ofensywny futbol niż w starciach z Polską czy Argentyną. Już w 3. minucie drużyna “El Tri” mogła wyjść na prowadzenie – Alexis Vega wbiegł w pole karne, ale w sytuacji sam na sam lepszy okazał się Mohammed Al Owais. W 25. minucie znakomitą szansę miał Orbelin Pineda, lecz Meksykanie cały czas nie mogli odnaleźć drogi do bramki.

Co nie udało się w pierwszej połowie, stało się na początku drugiej części gry, kiedy to do siatki trafił Henry Martin, który wykończył z bliska dośrodkowanie z rzutu rożnego. Sześć minut później na tablicy wyników mieliśmy już rezultat 2:0. Do rzutu wolnego podszedł Luis Chavez i przymierzył nie do obrony. Do 64. minuty meczu Arabia Saudyjska oddała tylko jeden celny strzał, co wiele mówiło o dzisiejszej dyspozycji Saudyjczyków.

Następnie Meksyk kontrolował wydarzenia na boisku i przeprowadzał kolejne ataki, by zdobyć następną bramkę. Bliski strzelenia gola byli ponownie Henry Martin, Luis Chavez czy Hirving Lozano. W 76. minucie ekipa Taty Martino była o krok od podwyższenia prowadzenia, lecz nieznacznie spudłował jeden z atakujących. W 88. minucie Meksyk nawet zdobył bramkę na 3:0, ale sędzia odgwizdał ewidentnego spalonego.

W piątej minucie doliczonego czasu gry Saudyjczycy wyszli z kontrą, która zakończyła się kontaktowym golem, a jego autorem był Salem Al Dawsari. To trafienie zabiło marzenia Meksykanów. W 1/8 finału MŚ 2022 zagrają zatem Argentyńczycy oraz Polacy, którzy mieli lepszy bilans bramkowy od zespołu “El Tri”. Arabia Saudyjska – Meksyk 1:2.