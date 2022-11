PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek na trwających mistrzostwach świata w Katarze jest jednym z ekspertów Telewizji Polskiej. Były selekcjoner reprezentacji “Biało-Czerwonych” zabrał głos nt. zbliżającego się wielkimi krokami meczu Polski z Argentyną.

Dzisiaj o godzinie 20:00 zagramy z Argentyną o awans do 1/8 finału MŚ 2022

Będzie to pojedynek pomiędzy Robertem Lewandowskim a Lionelem Messim

Jerzy Brzęczek uważa, że gwiazdę PSG uda się zatrzymać tylko w przypadku podwajania i asekuracji

“Zastopowanie takiego geniusza jest bardzo trudne”

Dziś wieczorem wszystko będzie jasne – dowiemy się, czy reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Spotkanie Polska – Argentyna w ramach grupy C jest opisywane przez media jako pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Jerzy Brzęczek, który był selekcjonerem “Biało-Czerwonych” w latach 2018-2021, uważa, że nie możemy indywidualnie kryć gwiazdora Paris Saint-Germain. 51-latek zaleca podwajanie i wzajemną asekurację.

– O jakości indywidualnej Leo Messiego mówił na konferencji prasowej Czesław Michniewicz. Zastopowanie takiego piłkarza, takiego geniusza, jest bardzo trudne. Jego styl i charakterystyka gry polega na tym, że często jest on wyłączony. Wyczekuje w danej sytuacji i skanuje przeciwnika. Szuka słabszego ogniwa, stara się to później wykorzystać i uderzyć. Krycie indywidualne w jego przypadku raczej nie miałoby powodzenia. Podwajanie i wzajemna asekuracja. To będzie decydujące – powiedział Jerzy Brzęczek na antenie “TVP Sport”.

– Czy będą zmiany w naszym składzie? Przekonamy się o tym po ostatecznej decyzji Czesława Michniewcza. Myślę, że z jednej strony zobaczymy, czy trener przyjmie tę zasadę, że zwycięskiej jedenastki się nie zmienia i zagramy w takim samym zestawieniu jak w meczu z Saudyjczykami. Uważam, że chyba jednak zagramy z jednym napastnikiem i w taki sposób rozpoczniemy to spotkanie, mając świadomość, jaka jest sytuacja w tabeli, czego potrzebujemy i również mając świadomość, z jakim przeciwnikiem się mierzymy – dodał ex-trener Wisły Kraków.

Początek meczu Polska – Argentyna już dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. Ten mecz można też obejrzeć przez Internet na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także poprzez aplikację mobilną TVP Sport. Komentatorami spotkania na Stadium 974 w Dosze będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.