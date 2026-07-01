Transfery w Ekstraklasie. Potwierdzone ruchy polskich klubów

Letnie okno transferowe w PKO BP Ekstraklasie oficjalnie zostało otwarte. Od 1 lipca do 9 września kluby mogą kupować i sprzedawać piłkarzy. Większość drużyn zaczęła wzmocnienia dużo wcześniej. Oto transfery, których do tej pory dokonały polskie zespoły w Ekstraklasie.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

1 lipca to dzień, w którym oficjalnie otwiera się letnie okno transferowe w większości lig. W tym gronie jest m.in. PKO BP Ekstraklasa, która wystartuje z nowym sezonem za mniej więcej trzy tygodnie. Choć okienko dopiero zostało otwarte, każdy z osiemnastu klubów w naszej lidze dokonał już minimum jednego transferu. Duża część dokonała znacznie większej ilości wzmocnień. Zebraliśmy wszystkie dotychczasowe ruchy, które zostały potwierdzone. Póki co większość zespołów skupiała się na darmowych transferach.

Lech Poznań – transfery

Lech Poznań jak dotąd wydał najwięcej pieniędzy na transfery. Kolejorz przeznaczył na nowych zawodników prawie 8 milionów euro, a to jeszcze nie koniec wzmocnień. Najwięcej zapłacili za Luisa Palmę, którego wykupili z Celtiku po zakończeniu wypożyczenia. Ciekawym ruchem było także sprowadzenie Terry’ego Yegbe z Metz za 3 miliony euro oraz najlepszego bramkarza ligi tureckiej – Mateusza Lisa.

Transfery przychodzące:

Luis Palma – 4 mln euro (Celtic)

Terry Yegbe – 3 mln euro (Metz)

Mateusz Lis – 0,9 mln euro (Goztepe)

Allahyar Sayyadmanesh – za darmo (KVC Westerlo)

Górnik Zabrze – transfery

Aż ośmiu nowych zawodników ma Górnik Zabrze, który wydał na transfery ok. 2,4 mln euro. Za gotówkę sprowadzili Erika Prekopa i Bruno Durdova, a także wykupionego po wypożyczeniu Ondreja Zmrzly’ego. Jednym z najgłośniejszych ruchów było podpisanie kontraktu z Kacprem Urbańskim, którego wyciągnęli z Legii Warszawa na zasadzie wolnego transferu.

Transfery przychodzące:

Erik Prekop – 1 mln euro (Slavia Praga)

Bruno Durdov – 0,9 mln euro (Hajduk Split)

Ondrej Zmrzly – 0,5 mln euro (Slavia Praga)

Kacper Urbański – za darmo (Legia Warszawa)

Patryk Warczak – za darmo (Stal Rzeszów)

Michał Synoś – za darmo (Stal Rzeszów)

Gedeon Nongo – nie ujawniono (AS Otoho)

Philipp Schulze – nie ujawniono (SC Verl)

Jagiellonia Białystok – transfery

Jagiellonia Białystok sfinalizowała tylko jeden transfer. Do zespołu za ok. 300 tysięcy euro dołączył Michał Perchel z Puszczy Niepołomice. Więcej ruchów można spodziewać się w okresie wakacyjnym. Niedawno doszło do ważnych zmian w pionie sportowym.

Transfery przychodzące:

Michał Perchel – 0,3 mln euro (Puszcza Niepołomice)

Raków Częstochowa – transfery

Kolejny z pucharowiczów, czyli Raków Częstochowa ma na swoim koncie jak na razie trzy transfery. Medaliki wygrały batalię o utalentowanego Oliwiera Kwiatkowskiego. Sprowadzili również nowego bramkarza Tarika Karicia oraz obrońcę Dieudonne Gaucho Debohi.

Transfery przychodzące:

Dieudonne Gaucho Debohi – za darmo (Caen)

Tarik Karić – nie ujawniono (Velez)

Oliwier Kwiatkowski – nie ujawniono (Polonia Bytom)

GKS Katowice – transfery

GKS Katowice potwierdził pięć wzmocnień. Dwa z nich to transfery gotówkowe. Katowiczanie płacili pół miliona euro za Pau Restę oraz ok. sto tysięcy za Bartosza Wolskiego. Na zasadzie wypożyczenia dołączył Maciej Kikolski. Nowymi piłkarzami klubu z Górnego Śląska zostali również Gabriel Kobylak i Szymon Bartlewicz.

Transfery przychodzące:

Pau Resta – 0,5 mln euro (Korona Kielce)

Bartosz Wolski – 0,1 mln euro (Motor Lublin)

Szymon Bartlewicz – za darmo (Chrobry Głogów)

Maciej Kikolski – wypożyczenie (Widzew Łódź)

Gabriel Kobylak – nie ujawniono (Legia Warszawa)

Legia Warszawa – transfery

Sytuacja finansowa Legii Warszawa nie jest najlepsza, więc stołeczny klub musiał skupić się na darmowych wzmocnieniach. Podpisali kontrakt głównie z zawodnikami z krajowego podwórka. Dołączyli Ivan Brkić, Zoran Arsenić oraz Łukasz Zjawiński. Z kolei z rezerw Bayernu Monachium do Polski przeniósł się Robert Deziel Jr.

Transfery przychodzące:

Ivan Brkić – za darmo (Motor Lublin)

Zoran Arsenić – za darmo (Raków Częstochowa)

Łukasz Zjawiński – za darmo (Polonia Warszawa)

Robert Deziel Jr. – za darmo (Bayern II Monachium)

Zagłębie Lubin – transfery

Cztery transfery przeprowadziło Zagłębie Lubin. Do Ekstraklasy wraca Zlatan Alomerović. Ponadto nowymi piłkarzami Miedziowych zostali Szymon Łyczko, Paweł Kosmalski oraz znany z występów w elicie Sebastian Kerk.

Transfery przychodzące:

Zlatan Alomerović – za darmo (AEK Larnaka)

Szymon Łyczko – za darmo (Stal Rzeszów)

Paweł Kosmalski – nie ujawniono (Śląsk Wrocław)

Sebastian Kerk – nie ujawniono (Arka Gdynia)

Wisła Płock – transfery

Nafciarze na transfery wydali do tej pory 800 tysięcy euro, ale jest to kwota, jaką zapłacili za tylko jednego piłkarza. Po wypożyczeniu wykupili Diona Gallapeniego. Reszta wzmocnień to transfery bezgotówkowe, a do zespołu trafili Marcin Flis, Jurica Prsir i Michał Król. Kontrakt podpisał także Zan Rogelj, który w minionych rozgrywkach grał w Wiśle Płock na wypożyczeniu.

Transfery przychodzące:

Dion Gallapeni – 0,8 mln euro (Wisła Płock)

Marcin Flis – za darmo (Pogoń Siedlce)

Jurica Prsir – za darmo (HNK Gorica)

Michał Król – za darmo (Motor Lublin)

Zan Rogelj – za darmo (Charleroi)

Pogoń Szczecin – transfery

Dwa transfery ogłosiła póki co Pogoń Szczecin. Trzeba jednak powiedzieć, że na papierze są to całkiem ciekawe ruchy. Na zasadzie wolnego transferu pozyskali bramkarza Olympiakosu, Nikolaosa Botisa oraz napastnika Legii, Jean-Pierre Nsame.

Transfery przychodzące:

Nikolaos Botis – za darmo (Olympiakos)

Jean-Pierre Nsame – za darmo (Legia Warszawa)

Radomiak Radom – transfery

Radomiak Radom po słabszym sezonie liczy na wyraźną poprawę. Pomóc w tym mają nowi zawodnicy. Ekipa z Radomia skupiła się na wolnych transferach, sprowadzając Bartłomieja Gradeckiego, Kacpra Karaska, Fernanda Goure i Manu.

Transfery przychodzące:

Bartłomiej Gradecki – za darmo (Ruch Chorzów)

Kacper Karasek – za darmo (Motor Lublin)

Fernand Goure – za darmo (Westerlo)

Manu – nie ujawniono (Estrela U23)

Korona Kielce – transfery

Tylko jeden transfer, ale za to jaki. Korona Kielce zaskoczyła wszystkich, wpłacając klauzulę o wartości 1,7 mln euro za Patrika Hellebranda. Chodzą plotki, że to dopiero początek dużych ruchów w drużynie z województwa Świętokrzyskiego.

Transfery przychodzące:

Patrik Hellebrand – 1,7 mln euro (Górnik Zabrze)

Motor Lublin – transfery

Motor Lublin póki co tylko traci zawodników. Kibice domagają się wzmocnień, ale doczekali się tylko jednego nowego zawodnika. Na zasadzie wolnego transferu przybył Mihai Popa. W przeszłości rumuński bramkarz był związany z Torino.

Transfery przychodzące:

Mihai Popa – za darmo (CFR Cluj)

Cracovia – transfery

W Krakowie na razie spokojnie, jeśli chodzi o transfery. Więcej ruchów pewnie przyjdzie z czasem. Na ten moment kibice muszą zadowolić się sprowadzeniem Dominika Baumgartnera z austriackiego Wolfsberger.

Transfery przychodzące:

Dominik Baumgartner – za darmo (Wolfsberger)

Widzew Łódź – transfery

Jeden transfer, ale za to prawdopodobnie najgłośniejszy w Ekstraklasie. Karol Świderski, czyli reprezentant Polski oraz były piłkarz m.in. Charlotte, PAOK-u Saloniki i Hellasu Werona wraca do Polski. Widzew Łódź zapłacił za niego milion euro. Na kolejne ruchy przyjdzie jeszcze poczekać, ponieważ dopiero niedawno pracę rozpoczął nowy pion sportowy.

Transfery przychodzące:

Karol Świderski – 1 mln euro (Panathinaikos)

Piast Gliwice – transfery

Piast Gliwice, czyli ostatnia drużyna poprzedniego sezonu w Ekstraklasie, która wywalczyła utrzymanie. Na stadion przy ulicy Okrzei sprowadzono trzech nowych piłkarzy. Wszystkie ruchy sfinalizowano na zasadzie wolnych transferów.

Transfery przychodzące:

Jakub Łabojko – za darmo (Motor Lublin)

Maciej Kucharski – za darmo (Śląsk Wrocław)

Domen Gril – za darmo (Academico Viseu)

Wisła Kraków – transfery

Po czterech latach wrócili do Ekstraklasy, ale nie szaleją z transferami. Wisła Kraków sfinalizowała dwie transakcje, nie wydając ani grosza na nowych piłkarza. Na zasadzie wolnego transferu dołączył Maxence Maisonneuve, a wypożyczony został Marcel Łubik.

Transfery przychodzące:

Maxence Maisonneuve – za darmo (La Louviere)

Marcel Łubik – wypożyczenie (Augsburg)

Śląsk Wrocław – transfery

Ciekawe ruchy przeprowadził inny z beniaminków, czyli Śląsk Wrocław. Do Ekstraklasy wraca po przerwie Karol Niemczycki. Sprawdzono także z Piasta Gliwice Grzegorza Tomasiewicza, a także zagranicznych graczy Enissa Shabaniego i Malaly’ego Dembele.

Transfery przychodzące:

Malaly Dembele – za darmo (Sariyerspor)

Grzegorz Tomasiewicz – za darmo (Piast Gliwice)

Karol Niemczycki – za darmo (FC Ashdod)

Eniss Shabani – za darmo (NK Vukovar

Wieczysta Kraków – transfery

Jedyny z beniaminków, który wydał na transfery jakieś pieniądze. Wieczysta Kraków zainwestowała w nowych zawodników pół miliona euro. Dokładnie tyle kosztował Tobias Christensen. Pozostali piłkarze, czyli Christopher Lungoyi, Matus Vojtko, Ben Lederman i Duje Dujmović dołączyli za darmo.

Transfery przychodzące: