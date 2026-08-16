Arsenal i Man United walczą o wielki talent! Muszą wyłożyć nawet 60 mln euro

Arsenal oraz Manchester United rozpoczęły walkę o pozyskanie Jacka Hinshelwooda. Jak podaje The Sun, Brighton oczekuje za defensywnego pomocnika sporej sumy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jack Hinshelwood rozchwytywany!

Arsenal jest obecnie najbliżej pozyskania 21-latka. Mikel Arteta jest pod wrażeniem talentu młodego Anglika, a przedstawiciele londyńskiego klubu zdążyli już nawiązać kontakt z jego agentami. Kanonierzy chcą, żeby w przyszłości zawodnik Brighton & Hove Albion stał się kluczowym elementem zespołu.

Kroku mistrzom Anglii próbuje dotrzymać Manchester United, którego skauci od dłuższego czasu uważnie obserwowali rozwój defensywnego pomocnika. Czerwone Diabły planują wzmocnić środek pola podczas trwającego okienka transferowego i zamierzają złożyć oficjalną ofertę.

Jack Hinshelwood imponuje wszechstronnością. Potrafi zabezpieczyć zarówno drugą linię, jak i zagrać po prawej stronie obrony. Działacze Brighton zdają sobie sprawę ze skali talentu swojego wychowanka, dlatego każdy klub liczący na sfinalizowanie transferu musi liczyć się z wydatkiem rzędu 50-60 milionów euro.

Dla młodego piłkarza możliwość przenosin do czołówki Premier League to wymarzony ruch. W najbliższych tygodniach okaże się, czy któryś z angielskich gigantów zdecyduje się rozbić bank i zrealizować transakcję przed zamknięciem okienka.