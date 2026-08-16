Siemieniec w kadrze? Ekspert kategorycznie odrzuca taki pomysł

20:51, 16. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Adrian Siemieniec był ostatnio łączony z przejęciem reprezentacji Polski w niedalekiej przyszłości. Inne zdanie na ten temat ma Łukasz Wiśniowski. Na kanale Meczyki.pl przyznał, że byłoby to zmarnowanie potencjału, jakim dysponuje.

Adrian Siemieniec
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

„Siemieniec w reprezentacji to zmarnowanie potencjału”

Adrian Siemieniec to obecnie jeden z najlepszych polskich trenerów. Od kwietnia 2024 roku z sukcesami prowadzi Jagiellonię Białystok. Z klubu, który na początku bronił się przed spadkiem z Ekstraklasy, stworzył jedną z najlepszych drużyn w lidze. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Polski oraz awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Nie bez powodu jest więc łączony z zagranicznymi klubami.

Ostatnio nazwisko Siemieńca pojawiło się w kontekście reprezentacji Polski. Mówił o tym Paweł Paczul z portalu Weszło. „Jeśli Jan Urban przegra wrześniowe mecze Ligi Narodów, to nie zdziwię się, jeśli Adrian Siemieniec zostanie zimą selekcjonerem reprezentacji Polski” – stwierdził dziennikarz. Z innego założenia wychodzi Łukasz Wiśniowski. Na kanale Meczyki.pl przyznał, że jego zdaniem byłoby to zmarnowanie potencjału, jakim dysponuje obecnie 34-letni szkoleniowiec.

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Zaprzestałbym forowania kandydatury Adriana Siemieńca na selekcjonera reprezentacji Polski. To byłoby zmarnowanie potencjału, jakim dysponuje. Nie chodzi o to, że by sobie nie poradził – nie wiemy tego. Ale to nie jest ten moment kariery, gdzie masz taki zasób energetyczny, tyle do zdobycia i tyle doświadczeń do zdobycia – powiedział Łukasz Wiśniowski na kanale Meczyki.pl.

Obecnie temat Siemieniec – reprezentacja Polski to tylko i wyłącznie kwestia plotek. Cały czas selekcjonerem pozostaje Jan Urban, który dopiero co przedłużył kontrakt do czasu eliminacji Mistrzostw Europy 2028. Warto jednak dodać, że przyszłość trenera Jagiellonii Białystok to gorący temat. Na dodatek ma on w kontrakcie klauzulę odejścia do klubów zagranicznych. Ponadto umowa wygasa mu w czerwcu.

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