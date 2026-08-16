Mena przymierzany do znanego klubu. Wraca temat transferu

Camilo Mena po spadku Lechii Gdańsk jest przymierzany do transferu. Skrzydłowy znajduje się na liście życzeń Rangersów i ma być zainteresowany grą na Ibrox - informuje Ekrem Konur.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Camilo Mena

Gwiazda Lechii na liście życzeń Rangersów

Lechia Gdańsk po spadku z Ekstraklasy miała stracić swoje największe gwiazdy. Na dzisiaj czołowi piłkarze z zeszłego sezonu wciąż pozostają w klubie, choć Tomas Bobcek nie zagrał w ani jednym spotkaniu pierwszej ligi, a Rifet Kapić naciska na transfer do Pogoni Szczecin. Dużym zaangażowaniem wykazuje się natomiast Camilo Mena, który jest do dyspozycji trenera Władysława Łupaszko. Skrzydłowy oczywiście chce grać na wyższym poziomie, ale nie zamierza się buntować i cierpliwie czeka na ofertę, która zadowoli klub z Gdańska.

Kolumbijczyk cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku. Ekrem Konur twierdzi, że do jego transferu przymierza się Glasgow Rangers, wyeliminowane kilka dni temu z eliminacji Ligi Europy przez Jagiellonię Białystok. Swego czasu Mena był łączony z tym kierunkiem, ale rozmowy wstrzymano. Teraz mogą zostać wznowione.

Sam skrzydłowy ma być chętny na występy na Ibrox. Jeśli Rangers faktycznie wróci do negocjacji, szanse na porozumienie będą spore. Kwota transferu gwiazdy Lechii może przekroczyć trzy miliony funtów.

🚨 #RangersFC Rangers could revive talks for Camilo Mena.



📌 → Interested in Ibrox move



📑 Value → Slightly above £3M.



📌 Negotiations → Deal highly likely if resumed. https://t.co/4lzBprGn2T pic.twitter.com/KTSrt8bZDT — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 16, 2026

Mena gra dla Lechii od 2023 roku. Jego łączny bilans w Gdańsku to 14 bramek oraz 30 asyst. Ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku.