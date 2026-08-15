Cracovia – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2026)

Cracovia podejmie Raków Częstochowa w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (16 sierpnia) o godzinie 17:30. obie drużyny celują w pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie ligowym.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Klich

Cracovia Rakow Czestochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2026 18:58

Cracovia – Raków: typy bukmacherskie

Cracovia zmierzy się na własnym boisku z Rakowem Częstochowa w meczu czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. W zespole Pasów panuje spore rozczarowanie po nieudanym początku sezonu. Bartosz Grzelak wciąż czeka na swoje premierowe zwycięstwo na ławce trenerskiej, a na ligowy triumf pod jego wodzą czeka od kwietnia. – Nie mamy tylu punktów, ile chcielibyśmy mieć, ale moje zdecydowane zdanie jest takie, że drużyna się rozwija i o wiele lepiej gra niż w zeszłym sezonie – stwierdził szkoleniowiec krakowskiego zespołu.

Tymczasem Raków poniósł dwie porażki w dwóch pierwszych kolejkach rozgrywek. Warto jednak wspomnieć, że zespół Dawida Kroczka awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W związku z tym spodziewam się wyrównanego spotkania, w którym żadna ze stron nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Mój typ: remis.

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Cracovia – Raków: ostatnie wyniki

Pasy rozpoczęły sezon Ekstraklasy od bezbramkowego remisu na wyjeździe z Lechem Poznań. Następnie Krakowianie musieli uznać wyższość Pogoni Szczecin, przegrywając (0:2). W miniony weekend Cracovia zremisowała natomiast bezbramkowo ze Śląskiem Wrocław, choć w końcówce spotkania grała w przewadze jednego zawodnika.

Raków ligowe zmagania rozpoczął od domowej porażki z Wisłą Płock (1:2). Znacznie lepiej Częstochowianie radzili sobie w eliminacjach Ligi Konferencji, gdzie najpierw pokonali Vallettę (3:1), a następnie na wyjeździe zwyciężyli (4:0(. W drugiej kolejce Ekstraklasy Raków przegrał ze Śląskiem Wrocław (1:2). W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Czerwono-Niebiescy zremisowali u siebie z Hammarby (0:0), a w rewanżu wygrali ze Szwedami (1:0).

Cracovia – Raków: historia

W zeszłym sezonie Raków dwukrotnie pokonał Cracovię. Częstochowianie wygrali u siebie w ligowym starciu (4:1), a także zwyciężyli (3:0) w 1/16 finału Pucharu Polski. Pasy triumfowały nad Medalikami (2:0) przy Kałuży. W sezonie 2024/2025 w Krakowie padł bezbramkowy remis, natomiast w Częstochowie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali (1:0).

Cracovia – Raków: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich nie ma wyraźnego faworyta niedzielnego starcia w Krakowie. Jeśli rozważasz typ na triumf Cracovii, to kurs wynosi około 2.82. Z kolei zwycięstwo Rakowa Częstochowa zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.60, a remis w okolicach kursu 3.20.

Cracovia Remis Rakow Czestochowa 2.82 3.20 2.60 2.82 3.20 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2026 18:58

Cracovia – Raków: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Kakabadze, Henriksson, Traore, Perković – Klich, Selan, Al-Ammari – Hasić, Zahiroleslam, Minchev

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Silva, Repka, Koczerchin, Otieno, Pieńko – Emreli, Makuch

Cracovia – Raków: sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Będzie remis

Raków Częstochowa Cracovia

Będzie remis

Raków Częstochowa 0 Votes

Cracovia – Raków: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Raków Częstochowa w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę, 15 sierpnia, o godzinie 17:30. Dostęp do rywalizacji będzie możliwy na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

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