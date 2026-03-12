Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony

FC Barcelona w najbliższy weekend w lidze hiszpańskiej zmierzy się w roli gospodarza z Sevillą. Tymczasem niepokojące wieści dotyczące Lamine Yamala przekazał portal Sport.es.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal opuścił trening przed meczem Barcelona – Sevilla

FC Barcelona ma zamiar w najbliższą niedzielę umocnić się na pozycji lidera La Liga. Katalończycy chcą jednocześnie wrócić na zwycięski szlak po remisie w Lidze Mistrzów z Newcastle United w środku tygodnia. Tymczasem ciekawe wieści obiegły media przed zbliżającym się starciem w lidze hiszpańskiej.

Sport.es przekazał, że Lamine Yamal nie wziął udziału w czwartkowym treningu Barcy z powodu złego stanu zdrowia. Niemniej reprezentant Hiszpanii mimo wszystko ma wystąpić w niedzielnym meczu z Sevillą.

W tej kampanii 18-latek wystąpił jak na razie w 37 spotkaniach Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 20 goli i zaliczył 13 asyst. Lamine Yamal to obecnie jeden z najdroższych zawodników świata, obok takich graczy jak Erling Haaland czy Kylian Mbappe.

Barca w minionym roku mierzyła się z Andaluzyjczykami dwukrotnie z różnym efektem. W lutym na wyjeździe wygrała różnicą trzech trafień (4:1). Z kolei w październiku przegrała w podobnym bilansie goli (1:4). Ogólnie w ośmiu ostatnich spotkaniach między drużynami Barcelona była górą siedem razy.

Katalończycy po raz ostatni z Sevillą u siebie przegrali dawno temu, bo w 2010 roku. Andaluzyjczycy wygrali różnicą jednego gola (2:1) w spotkaniu w ramach 1/8 finału Pucharu Króla.