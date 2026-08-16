Flick zapytany o transfery Barcelony. „To jest najważniejsze”

20:05, 16. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  

Barcelona pokonała w sparingu FC Basel 5-2, a z dobrej strony pokazali się nowi piłkarze. Hansi Flick wypowiedział się na temat dyspozycji drużyny oraz kolejnych ruchów transferowych.

Hansi Flick
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fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona może sprowadzić kolejnych piłkarzy

Barcelona sprowadziła tego lata Karima Adeyemiego oraz Anthony’ego Gordona, a to wciąż nie koniec. Konsekwentnie pracuje nad transferem Rodriego, a lada moment powinna ogłosić powrót Joao Cancelo, który w drugiej części poprzedniego sezonu był do niej tylko wypożyczony. W niedzielę Blaugrana rozbiła w sparingu FC Basel 5-2, a z dobrej strony pokazali się jej nowi piłkarze.

Hansi Flick po meczu został zapytany o kolejne ruchy na rynku. Oczywiście nie wskazał wprost, że takowe będą, natomiast drużyna nie jest jeszcze w pełni gotowa do sezonu. Na dzisiaj Niemiec stara się pracować z zawodnikami, których ma do dyspozycji.

– Może być tak, że czegoś jeszcze nam brakuje. Zobaczymy w tym tygodniu. Najważniejsze jest to, jak trenujemy. Musimy ciężko pracować, aby utrzymać poziom z zeszłego sezonu – przekazał szkoleniowiec Barcelony po zwycięskim sparingu.

Barcelona w dalszym ciągu nie zrealizowała głównego celu, jakim było pozyskanie nowego napastnika. Po odejściu Roberta Lewandowskiego stało się to priorytetem – klub marzy o Julianie Alvarezie, ale wyciągnięcie go z Atletico Madryt graniczy z cudem.

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