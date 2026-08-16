Barcelona dogadała transfer. Romano ogłasza nowego piłkarza

FC Barcelona doszła do porozumienia z Al-Hilal w sprawie transferu Joao Cancelo. Jak donosi Fabrizio Romano, Portugalczyk dołączy na stałe do Blaugrany. Warunki kontraktu zostały dawno ustalone.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Joao Cancelo wraca na stałe do FC Barcelony

FC Barcelona dość spokojnie działa na rynku transferowym. Co prawda, wydali na wzmocnienia 100 milionów euro, ale ściągnęli tylko dwóch zawodników do pierwszego składu: Anthony Gordon i Karim Adeyemi. Do drużyn młodzieżowych trafił natomiast Jesse Bisiwu.

Lada moment Katalończycy powinni ogłosić kolejny transfer. Kibice doskonale znają tego zawodnika, ponieważ już dwa razy bronił barw Blaugrany. Chodzi oczywiście o Joao Cancelo, który tym razem wraca na Spotify Camp Nou na stałe.

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Cancelo w poprzednim sezonie rundę wiosenną spędził w Barcelonie, co było jego drugim pobytem w klubie. Wcześniej był wypożyczony do zespołu w kampanii 2023/2024. Łącznie w barwach mistrza Hiszpanii rozegrał 65 meczów, w których strzelił 6 goli i zaliczył 9 asyst.

Według informacji Fabrizio Romano kataloński klub osiągnął porozumienie z Al-Hilal. Kontrakt piłkarza z saudyjskim zespołem zostanie rozwiązany. Obrońca przeniesie się do Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Warunki umowy z zawodnikiem już dawno zostały osiągnięte. 32-latek już w przyszłym tygodniu stawi się w stolicy Katalonii i przejdzie testy medyczne. Cancelo zwiąże się z Blaugraną kontraktem na dwa lata do końca czerwca 2028 roku.