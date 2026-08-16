To będzie nowy lider Realu? Od początku imponuje Mourinho

Ibrahima Konate od pierwszych dni w Realu Madryt prezentuje się bardzo dobrze. Jose Mourinho widzi w nim nowego lidera defensywy. Francuz ma pomóc w zażegnaniu problemów.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Konate imponuje. Recepta na problemy Realu?

Real Madryt dokonał tego lata kilku bardzo ciekawych transakcji. Sprowadził piłkarzy, którzy mają wnieść drużynę na wyższy poziom. Po latach spędzonych na Anfield Ibrahima Konate zdecydował się na przeprowadzkę, wybierając właśnie grę na Santiago Bernabeu. Królewskim udało się sprowadzić go w ramach wolnego transferu, gdyż ten nie przedłużył wygasającej umowy z Liverpoolem.

Wobec Francuza pojawiało się dość sporo wątpliwości, głównie ze strony kibiców. Znamienne miało być również zdanie Jose Mourinho, który po tym transferze oczekiwał sprowadzenia jeszcze jednego stopera. Na dzisiaj Konate pokazuje się jednak z dobrej strony i ma szansę zostać nawet nowym liderem defensywy hiszpańskiego giganta.

Konate imponuje od pierwszego dnia pracy w Madrycie. Ma wiele do udowodnienia, również dla samego siebie. Real liczy, że po tym transferze uda się rozwiązać problem z grą obronną, a także dyspozycyjnością podstawowych piłkarzy. Już wiadomo, że początek nowego sezonu opuszczą Eder Militao oraz Raul Asencio, więc Francuz może z miejsca wskoczyć do pierwszej jedenastki.

🚨 Ibrahima Konate arrived at preseason in excellent condition.



He is eager to prove himself at Real Madrid, and will be key as the team already has injuries at CB with Eder Militão and Raúl Asencio out for long term, and Dean Huijsen having minor issues. @diarioas pic.twitter.com/ulX8qXM9TA — Madrid Zone (@theMadridZone) August 16, 2026

Mourinho jest zadowolony z dyspozycji Konate, który po mundialu prezentuje się bardzo dobrze. Być może jego forma sprawi, że klub finalnie zrezygnuje z transferu jeszcze jednego środkowego obrońcy.