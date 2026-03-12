Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry

Real Madryt pokonał ostatnio wysoko Manchester City w Lidze Mistrzów. Tymczasem na X pozytywne wieści na temat Kyliana Mbappe przekazał dziennikarz Fabrice Hawkins.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe ma być gotowy na rewanż Realu z Manchesterem City

Real Madryt może z optymizmem spoglądać w przyszłość w kontekście Kyliana Mbappe. Według najnowszych doniesień zawodnik czuje się lepiej i ma być włączony do kadry Los Blancos na rewanżowe starcie z Manchesterem City.

Konkretne informacje w sprawie przekazał na platformie X dziennikarz Fabrice Hawkins. Francuski napastnik opuścił ostatnie spotkanie w europejskich pucharach, niemniej piłkarz dochodzi już do pełni zdrowia.

Żurnalista poinformował również, że Mbappe weźmie udział w marcowych spotkaniach towarzyskich reprezentacji Francji. Zawodnik wkrótce przejdzie dodatkowe badania, które pozwolą ocenić stan jego zdrowia i po nich otrzyma komunikat, czy będzie mógł wystąpić w najbliższych spotkaniach.

❗️Kylian Mbappé a de bonnes sensations et pourrait figurer dans le groupe du Real Madrid pour le huitième de finale retour contre Manchester City.



🇫🇷 L’attaquant pourrait aussi avoir du temps de jeu avec l’équipe de France. Il va passer des tests prochainement à Madrid pour… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 12, 2026

27-latek trafił do Realu Madryt w lipcu 2024 roku, a jego aktualny kontrakt obowiązuje do 2029 roku. W tym sezonie 94-krotny reprezentant Francji wystąpił w 33 meczach, strzelając w nich 38 goli i zapisując na koncie sześć asyst.

Królewscy w najbliższą sobotę rozegrają kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej. Tym razem na drodze Realu stanie Elche. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Pierwsze spotkanie w tej kampanii między zespołami zakończyło się remisem 2:2.