Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2026)

Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 14:45.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Zagłębie – Śląsk, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Zagłębie Lubin zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Zarówno gospodarze, jak i beniaminek mają coś do udowodnienia. Obie drużyny nie rozpoczęły nowego sezonu z wysoką formą, więc ten mecz będzie idealny, aby przełamać gorszą dyspozycję. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że sobotnie spotkanie zakończy się triumfem podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego. Mój typ: wygrana Zagłębia

Kacper STS 2.25 wygrana Zagłębia Zagraj!

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Zagłębie – Śląsk, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin nie jest obecnie w najlepszej dyspozycji. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Chrobrym Głogów oraz 2:0 z Piastem Gliwice), a także ponieśli trzy porażki (0:2 z Banikiem Ostrawa, 0:2 z Bohemians i 1:3 z Legią Warszawa).

Śląsk Wrocław natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Beniaminek PKO Ekstraklasy odniósł dwa zwycięstwa (3:1 ze Zlinem i 2:1 z Rakowem Częstochowa), zaliczył dwa remisy (0:0 z Odrą Opole oraz 0:0 z Cracovią), a także poniósł jedną porażkę (1:2 z Górnikiem Zabrze).

Zagłębie – Śląsk, historia

Rywalizacja Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław sięga sezonu 1985/86, kiedy oba zespoły po raz pierwszy spotkały się w ligowych rozgrywkach. Premierowe starcie zakończyło się zwycięstwem wrocławian 3:0, ale już w kolejnych latach „Miedziowi” zaczęli budować przewagę w bezpośrednich meczach. Jednym z najbardziej pamiętnych spotkań było starcie z sezonu 1992/93, gdy Zagłębie rozbiło Śląsk aż 7:0, co do dziś pozostaje najwyższym zwycięstwem w historii derbów Dolnego Śląska. W późniejszych latach również nie brakowało emocji, a w derbowej historii zapisały się m.in. zwycięstwo Śląska 5:1 w Lubinie oraz remis 4:4 we Wrocławiu w 2019 roku.

Zagłębie – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Zagłębie Lubin. Jeślir rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Śląska Wrocław sięga natomiast nawet 3.50.

Zagłębie – Śląsk, kto wygra?

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Zagłębie – Śląsk, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Corluka, Ławniczak, Nalepa, Michalski, Colina – Reguła, Kolan, Kocaba, Kerk – Szabo

Śląsk Wrocław: Niemczycki – Rosiak, Matsenko, Malec, Christodoulou, Llinares – Samiec-Talar, Yriarte, Tomasiewicz – Banaszak, Marjanac

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Zagłębie – Śląsk, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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