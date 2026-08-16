Manchester City o krok od wielkiego transferu. Maresca: jeszcze go tu nie ma

Manchester City wysoko przegrał z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Enzo Maresca potwierdza, że klub pracuje nad kolejnymi transferami. Został też zapytany o Ayyouba Bouaddiego.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Bouaddi wkrótce piłkarzem Manchesteru City?

Manchester City nie jest jeszcze odpowiednio przygotowany do nowego sezonu, co potwierdził niedzielny mecz o Tarczę Wspólnoty z Arsenalem. Obywatele od samego początku prezentowali się znacznie słabiej i finalnie przegrali aż 0-3. Dla trenera Enzo Mareski jest to oczywiście wciąż element przygotowań, natomiast nie zabrakło pytań o dyspozycję drużyny i – przede wszystkim – kolejne ruchy transferowe.

Szkoleniowiec Manchesteru City został wprost zapytany o Ayyouba Bouaddiego, który wkrótce ma trafić na Etihad Stadium. Na dzisiaj jednak ten transfer nie został jeszcze sfinalizowany. Maresca liczy, że w ciągu najbliższych dni klub sfinalizuje pewne wzmocnienia, tak aby zespół był lepiej przygotowany do startu Premier League.

– Wciąż jest w Lille. Ogólnie w kontekście nowych transferów, im szybciej, tym dla nas lepiej. Premier League rusza już w przyszły weekend – odpowiedział Maresca.

🚨🇲🇦 Enzo Maresca on Bouaddi deal: “He’s at Lille still… but on new signings in general, the sooner the better for us as there’s Premier League to start next weekend”. pic.twitter.com/iayJXrjMoB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

O nadchodzącym transferze Bouaddiego mówił przede wszystkim szkoleniowiec Lille, który potwierdził, że trwają rozmowy z Manchesterem City. Utalentowany reprezentant Maroka ma kosztować angielskiego giganta nawet 85 milionów funtów – tyle wynosi wycena przedstawiciela Ligue 1.