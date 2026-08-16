Manchester City o krok od wielkiego transferu. Maresca: jeszcze go tu nie ma

19:38, 16. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester City wysoko przegrał z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Enzo Maresca potwierdza, że klub pracuje nad kolejnymi transferami. Został też zapytany o Ayyouba Bouaddiego.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Bouaddi wkrótce piłkarzem Manchesteru City?

Manchester City nie jest jeszcze odpowiednio przygotowany do nowego sezonu, co potwierdził niedzielny mecz o Tarczę Wspólnoty z Arsenalem. Obywatele od samego początku prezentowali się znacznie słabiej i finalnie przegrali aż 0-3. Dla trenera Enzo Mareski jest to oczywiście wciąż element przygotowań, natomiast nie zabrakło pytań o dyspozycję drużyny i – przede wszystkim – kolejne ruchy transferowe.

Szkoleniowiec Manchesteru City został wprost zapytany o Ayyouba Bouaddiego, który wkrótce ma trafić na Etihad Stadium. Na dzisiaj jednak ten transfer nie został jeszcze sfinalizowany. Maresca liczy, że w ciągu najbliższych dni klub sfinalizuje pewne wzmocnienia, tak aby zespół był lepiej przygotowany do startu Premier League.

– Wciąż jest w Lille. Ogólnie w kontekście nowych transferów, im szybciej, tym dla nas lepiej. Premier League rusza już w przyszły weekend – odpowiedział Maresca.

O nadchodzącym transferze Bouaddiego mówił przede wszystkim szkoleniowiec Lille, który potwierdził, że trwają rozmowy z Manchesterem City. Utalentowany reprezentant Maroka ma kosztować angielskiego giganta nawet 85 milionów funtów – tyle wynosi wycena przedstawiciela Ligue 1.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości