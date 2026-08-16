Manchester City o krok od wielkiego transferu. Maresca: jeszcze go tu nie ma

Bouaddi wkrótce piłkarzem Manchesteru City?
Manchester City nie jest jeszcze odpowiednio przygotowany do nowego sezonu, co potwierdził niedzielny mecz o Tarczę Wspólnoty z Arsenalem. Obywatele od samego początku prezentowali się znacznie słabiej i finalnie przegrali aż 0-3. Dla trenera Enzo Mareski jest to oczywiście wciąż element przygotowań, natomiast nie zabrakło pytań o dyspozycję drużyny i – przede wszystkim – kolejne ruchy transferowe.
Szkoleniowiec Manchesteru City został wprost zapytany o Ayyouba Bouaddiego, który wkrótce ma trafić na Etihad Stadium. Na dzisiaj jednak ten transfer nie został jeszcze sfinalizowany. Maresca liczy, że w ciągu najbliższych dni klub sfinalizuje pewne wzmocnienia, tak aby zespół był lepiej przygotowany do startu Premier League.
– Wciąż jest w Lille. Ogólnie w kontekście nowych transferów, im szybciej, tym dla nas lepiej. Premier League rusza już w przyszły weekend – odpowiedział Maresca.
O nadchodzącym transferze Bouaddiego mówił przede wszystkim szkoleniowiec Lille, który potwierdził, że trwają rozmowy z Manchesterem City. Utalentowany reprezentant Maroka ma kosztować angielskiego giganta nawet 85 milionów funtów – tyle wynosi wycena przedstawiciela Ligue 1.