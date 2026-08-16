Osimhen chętny na hitowy transfer. Może zagrać w Premier League

Arsenal jest zainteresowany transferem Victora Osimhena. Napastnik jest chętny, aby tego lata przenieść się do Anglii. Najpierw Kanonierzy muszą dogadać się z Galatasaray.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Arsenal chce Osimhena. Klub dostał odpowiedź

Arsenal planuje tego lata transfer nowej gwiazdy do ofensywy. Swego czasu badał możliwość sprowadzenia Juliana Alvareza, a także bardzo mocno zabiegał o Viniciusa Juniora. Brazylijski skrzydłowy postanowił jednak związać się z Realem Madryt nowym kontraktem, natomiast Argentyńczyk marzy wyłącznie o przenosinach do Barcelony. Na szczycie listy życzeń Mikela Artety znalazł się więc Victor Osimhen. Kanonierzy podjęli się już prac nad tym transferem.

W pierwszej kolejności skontaktowali się z otoczeniem Osimhena, aby zapytać o jego nastawienie. Napastnik ma być bardzo chętny i gotowy do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Premier League od zawsze uchodziła za jego wymarzoną ligę, do której jednak do tej pory nie trafił. Londyński projekt jest dla niego bardzo atrakcyjny, dlatego z chęcią skorzysta z możliwości i przyjmie ofertę, jeśli takową otrzyma.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy między klubami. Galatasaray nie wyklucza sprzedaży gwiazdora, natomiast chce odzyskać kwotę, którą w niego zainwestowano. Mowa tu o więc o wydatku w okolicach 60 milionów funtów, co nie będzie dla Arsenalu problemem.