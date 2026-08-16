PSG pokonane! Polscy piłkarze z Superpucharem Francji [WIDEO]

RC Lens niespodziewania zdobyło Superpuchar Francji. W wielkim finale pokonali Paris Saint-Germain, choć grali w osłabieniu (1:0). W zwycięskim zespole wystąpili Maik Nawrocki i Michał Skóraś.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

RC Lens wygrywa Superpuchar Francji

W niedzielę (16 sierpnia) odbył się finał Superpucharu Francji pomiędzy zdobywcą krajowego pucharu, a mistrzem ligi. O pierwsze trofeum w sezonie 2026/2027 rywalizowało RC Lens oraz Paris Saint-Germain. W wyjściowym składzie „Les Artésiens” znalazł się Maik Nawrocki. Z kolei w drugiej połowie na boisku zameldował się także reprezentant Polski – Michał Skóraś. Wynik okazał się wielką niespodzianką.

Skazywane na porażkę Lens postawiło się paryskiemu gigantowi, choć od 39. minuty grali w osłabieniu. O wyniku przesądziła tylko jedna bramka. Na listę strzelców wpisał się Florian Thauvin, który świetnie odnalazł się w polu karnym i uciekł spod krycia obrońcy.

𝐒𝐙𝐎𝐊! 😱 𝐑𝐂 𝐋𝐄𝐍𝐒 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 🔥



🦊 Stary lis 🇫🇷 Florian Thauvin otwiera worek z bramkami. PSG dominowało, ale dało się zaskoczyć. 🫢 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/Hds3fWwjca — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 16, 2026

Kilka minut po zdobyciu bramki Lens przeżyło dramat. Czerwoną kartkę za bezmyślny faul na środku boiska otrzymał Kyllian Antonio.

𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐖𝐘𝐋𝐀𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐙 𝐁𝐎𝐈𝐒𝐊𝐀! 🟥



Kłopoty, kłopoty RC Lens 😬 18-letni Francuz poszedł na raz i trafił rywala w staw skokowy 😱 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/U1lrknRhfy — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 16, 2026

PSG dominowało, oddając mnóstwo strzałów na bramkę Lens, ale brakowało im skuteczności. Z ponad dwudziestu prób tylko sześć okazało się celnych, lecz na posterunku stał świetnie dysponowany Robin Risser. Pod koniec siły na boisku zostały wyrównane. Czerwoną kartkę zobaczył Nuno Mendes. Portugalczyk uderzył łokciem w twarz Michała Skórasia.

𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐓𝐊𝐀 𝐃𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐍𝐃𝐄𝐒𝐀! 🟥



Ale zagrzał się Portugalczyk! 😱 Uderzył 🇵🇱 Michała Skórasia prosto w twarz. Siły właśnie się wyrównały 🫢 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/UxkP1vgfLG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 16, 2026

Wynik już się nie zmienił, więc RC Lens mogło świętować historyczny triumf i zdobycie Superpucharu Francji. Sezon w lidze francuskiej startuje już za tydzień. Drużyna polskich piłkarzy zmierzy się z Auxerre, a PSG zagra z Rennes.

Lens 1:0 PSG (32′ Thauvin)

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