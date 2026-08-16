PSG pokonane! Polscy piłkarze z Superpucharem Francji [WIDEO]

RC Lens wygrywa Superpuchar Francji
W niedzielę (16 sierpnia) odbył się finał Superpucharu Francji pomiędzy zdobywcą krajowego pucharu, a mistrzem ligi. O pierwsze trofeum w sezonie 2026/2027 rywalizowało RC Lens oraz Paris Saint-Germain. W wyjściowym składzie „Les Artésiens” znalazł się Maik Nawrocki. Z kolei w drugiej połowie na boisku zameldował się także reprezentant Polski – Michał Skóraś. Wynik okazał się wielką niespodzianką.
Skazywane na porażkę Lens postawiło się paryskiemu gigantowi, choć od 39. minuty grali w osłabieniu. O wyniku przesądziła tylko jedna bramka. Na listę strzelców wpisał się Florian Thauvin, który świetnie odnalazł się w polu karnym i uciekł spod krycia obrońcy.
Kilka minut po zdobyciu bramki Lens przeżyło dramat. Czerwoną kartkę za bezmyślny faul na środku boiska otrzymał Kyllian Antonio.
PSG dominowało, oddając mnóstwo strzałów na bramkę Lens, ale brakowało im skuteczności. Z ponad dwudziestu prób tylko sześć okazało się celnych, lecz na posterunku stał świetnie dysponowany Robin Risser. Pod koniec siły na boisku zostały wyrównane. Czerwoną kartkę zobaczył Nuno Mendes. Portugalczyk uderzył łokciem w twarz Michała Skórasia.
Wynik już się nie zmienił, więc RC Lens mogło świętować historyczny triumf i zdobycie Superpucharu Francji. Sezon w lidze francuskiej startuje już za tydzień. Drużyna polskich piłkarzy zmierzy się z Auxerre, a PSG zagra z Rennes.
Lens 1:0 PSG (32′ Thauvin)
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