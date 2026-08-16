Biało-czerwone show w Zabrzu. Wyjątkowa oprawa przed meczem Górnik – Wisła

Górnik Zabrze efektownie przywitał Wisłę Kraków na Arenie Zabrze. Powrót tego spotkania po kilku latach miał wyjątkową oprawę, a trybuny wypełniły się po brzegi.

fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: Trybuny przed meczem Górnik Zabrze - Wisła Kraków

Wyjątkowe sceny w Zabrzu. Tak uczczono Święto Wojska Polskiego

Górnik Zabrze i Wisła Kraków ponownie stanęły naprzeciw siebie w meczu o punkty PKO BP Ekstraklasy. Na takie spotkanie kibice obu zespołów musieli czekać od 2022 roku. Przez kolejne sezony Biała Gwiazda występowała bowiem na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej, dlatego niedzielne starcie miało dodatkowy wymiar.

Samo spotkanie czwartej kolejki było jednak wyjątkowe nie tylko ze względu na sportową rywalizację. W związku z obchodzonym Świętem Wojska Polskiego organizatorzy przygotowali specjalną oprawę, która już przed pierwszym gwizdkiem nadała wydarzeniu podniosły charakter.

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Na murawie pojawili się przedstawiciele zespołu pieśni i tańca „Śląsk”, a hymn państwowy wykonano wspólnie z żołnierzami. Całość poprzedził również występ artystyczny z wykorzystaniem trąbki. Przez chwilę Arena Zabrze zamieniła się zatem w miejsce, w którym sport połączył się z uroczystym charakterem obchodzonego święta.

Największe wrażenie zrobiły jednak wydarzenia na trybunach. Tuż przed rozpoczęciem meczu organizatorzy wykorzystali świece dymne, tworząc biało-czerwone tło. Efekt był niezwykle efektowny i sprawił, że stadion na kilka chwil przybrał barwy polskiej flagi.

Nie zabrakło również głośnego wsparcia dla obu drużyn. Sektor gości został wypełniony po brzegi przez kibiców Wisły Kraków, którzy licznie pojawili się w Zabrzu. Fani gospodarzy również stanęli na wysokości zadania. Trybuny Areny Zabrze wypełniły się niemal w całości, dzięki czemu od pierwszych minut spotkaniu towarzyszyła atmosfera godna jednego z najbardziej wyczekiwanych meczów tej kolejki.

Tuż przed startem spotkania Górnik Zabrze – Wisła Kraków z okazji święta Wojska Polskiego zrobiło się biało-czerwono na stadionie im. Ernesta Pohla ⚪🔴🇵🇱#Ekstraklasa #GÓRWIS pic.twitter.com/lCZvgWcZ89 — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) August 16, 2026

Powrót ligowej rywalizacji Górnika Zabrze z Wisłą Kraków miał tym samym odpowiednią oprawę jeszcze zanim piłkarze rozpoczęli walkę o punkty. Biało-czerwone świece dymne, pełne sektory i wspólne wykonanie hymnu sprawiły, że niedzielny wieczór w Zabrzu rozpoczął się w wyjątkowy sposób.

Dla obu ekip był to również symboliczny powrót do ligowej rywalizacji. Historia Górnika i Wisły jest bowiem znacznie bogatsza niż kilka ostatnich sezonów, a spotkania tych drużyn przez lata należały do ważnych wydarzeń na piłkarskiej mapie Polski.