Nie zagrał na mundialu, ale wygra Złotą Piłkę?! Emery wskazał faworyta

Unai Emery wskazał faworyta do zdobycia Złotej Piłki. Cytowany przez Actu Foot, przyznał, że jego faworytem jest Khvicha Kvaratskhelia. Co ciekawe, Gruzin nie grał na ostatnich Mistrzostwach Świata 2026.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Kvaratskhelia faworytem do zdobycia Złotej Piłki

Wielkimi krokami zbliża się prestiżowa gala France Football, podczas której przyznana zostanie Złota Piłka za 2026 rok. Tym razem nie ma wyraźnego faworyta do zdobycia najbardziej pożądanej nagrody indywidualnej w piłce nożnej. Kandydatów jest co najmniej kilku, a wśród nich wymienia się m.in. Harry’ego Kane’a, Lamine Yamala, Rodriego, Kyliana Mbappe czy nawet Leo Messiego.

Swoje pięć groszy do debaty na temat potencjalnego zdobywcy Złotej Piłki dorzucił Unai Emery, czyli trener Aston Villi. Bezpośrednio po finale Superpucharu UEFA ujawnił, że jego faworytem jest Khvicha Kvaratskhelia. Gruzin to gwiazda Paris Saint-Germain.

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– Kvaratskhelia jest moim faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Ma wyjątkową jakość, jest fantastyczny. To jeden z najlepszych piłkarzy, którzy nie brali udziału w Mistrzostwach Świata. Decyzja nie należy do mnie, ale ma wszystko, żeby zdobyć Złotą Piłkę – mówił Unai Emery.

Kvaratskhelia nie brał udziału w Mistrzostwach Świata. Natomiast poprzedni sezon w wykonaniu Gruzina był bardzo udany. Łącznie udało mu się uzbierać 19 bramek i 11 asyst w 48 meczach. Do PSG trafił zimą 2025 roku z Napoli za 80 milionów euro. Na swoim koncie oprócz dwóch mistrzostw Francji ma także dwa triumfy w Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie był najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów.