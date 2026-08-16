Liverpool z ofertą za gwiazdę Realu Madryt. Wielki transfer na horyzoncie

Liverpool obrał za cel piłkarza Realu Madryt. Z doniesień Fichajes wynika, że Anglicy chcą, aby do zespołu dołączył Endrick. Przygotowali za niego ofertę o wartości 65 milionów euro. Jose Mourinho chciałby go zatrzymać.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Endrick na radarze Liverpoolu. Wielka oferta w drodze

Real Madryt ma za sobą wyjątkowo udane lato, jeśli chodzi o rynek transferowy. Do zakończenia letniego okienka wciąż pozostało sporo czasu, więc jeszcze wiele może się wydarzyć. Ostatnio dużym zainteresowaniem zaczął cieszyć się Endrick. Brazylijczyk nie może być pewny regularnej gry w wyjściowej jedenastce. Na dodatek Królewscy sprowadzili dodatkowego napastnika – Carlosa Espiego.

Przyszłość młodego piłkarza pozostaje pod znakiem zapytania. O grę w pierwszym składzie będzie trudno. Jako napastnik pewne miejsce w wyjściowej jedenastce ma Kylian Mbappe. Wszystko wskazuje na to, że jego zmiennikiem będzie wspomniany Espi.

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Jose Mourinho rozważa wystawienie Endricka na prawym skrzydle. Natomiast tam również nie byłby pierwszym wyborem. Wszystko przez niedawny transfer Yana Diomande, za którego zapłacili ok. 125 milionów euro. Real Madryt nie zamyka się na żaden scenariusz, łącznie z potencjalną sprzedażą reprezentanta Brazylii. Jednak, aby do tego doszło, oczekują odpowiedniej oferty.

Z informacji serwisu FIchajes wynika, że transfer Endricka rozważa Liverpool. Pojawiają się doniesienia, że Anglicy byliby gotowi wystosować ofertę w wysokości 65 milionów euro. W takim przypadku Królewscy odnotowaliby zysk na rynku transferowym. W przeszłości płacili za nastolatka ok. 47 milionów euro, ściągając go z Palmeiras.

Endrick w barwach Realu rozegrał tylko 40 meczów, w których strzelił 7 bramek. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził we Francji, gdzie bronił barw Olympique Lyon w ramach wypożyczenia. Zanotował 8 goli i 8 asyst w 21 spotkaniach.