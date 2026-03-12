Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

17:00, 12. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Il Giornale

FC Barcelona interesuje się Alessandro Bastoni. Włoch natomiast podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Defensor chce przedłużyć kontrakt z Interem Mediolan - informuje "Il Giornale".

Alessandro Bastoni
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni chce zostać w Interze Mediolan!

FC Barcelona bacznie rozgląda się za defensywnymi piłkarzami, których będzie mogła pozyskać w nadchodzącym letnim okienku. Jeden z tropów Dumy Katalonii prowadzi do Interu Mediolan, ponieważ na ich celowniku znalazł się Alessandro Bastoni. Mistrzowie Hiszpanii zintensyfikowali działania. Deco spotkał się bowiem z otoczeniem reprezentanta Italii.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Alessandro Bastoniego przekazuje „Il Giornale”. Otóż włoski defensor podjął ważną decyzję. Zawodnik za wszelką cenę chce przedłużyć swój kontrakt z Interem Mediolan. Taka decyzja nie może ucieszyć FC Barcelony. Duma Katalonii może obejść się smakiem, ponieważ piłkarz Nerazzurrich nie jest zainteresowany transferem.

Obecna umowa Alessandro Bastoniego z Interem Mediolan wygasa 30 czerwca 2028 roku. Nerazzurri kompletnie nie widzą opcji, że mogą rozstać się ze swoim gwiazdorem. Sam zawodnik doskonale czuje się na Stadio Giuseppe Meazza i nie myśli nawet o przeprowadzce do FC Barcelony. Zapewne wkrótce strony usiądą do rozmów kontraktowych i całkowicie rozstrzygnie się przyszłość 26-latka.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch może się pochwalić dobrymi liczbami, jak na środkowego defensora. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż dwa trafienia, a także zaliczył sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź