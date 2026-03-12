FC Barcelona interesuje się Alessandro Bastoni. Włoch natomiast podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Defensor chce przedłużyć kontrakt z Interem Mediolan - informuje "Il Giornale".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni chce zostać w Interze Mediolan!

FC Barcelona bacznie rozgląda się za defensywnymi piłkarzami, których będzie mogła pozyskać w nadchodzącym letnim okienku. Jeden z tropów Dumy Katalonii prowadzi do Interu Mediolan, ponieważ na ich celowniku znalazł się Alessandro Bastoni. Mistrzowie Hiszpanii zintensyfikowali działania. Deco spotkał się bowiem z otoczeniem reprezentanta Italii.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Alessandro Bastoniego przekazuje „Il Giornale”. Otóż włoski defensor podjął ważną decyzję. Zawodnik za wszelką cenę chce przedłużyć swój kontrakt z Interem Mediolan. Taka decyzja nie może ucieszyć FC Barcelony. Duma Katalonii może obejść się smakiem, ponieważ piłkarz Nerazzurrich nie jest zainteresowany transferem.

Obecna umowa Alessandro Bastoniego z Interem Mediolan wygasa 30 czerwca 2028 roku. Nerazzurri kompletnie nie widzą opcji, że mogą rozstać się ze swoim gwiazdorem. Sam zawodnik doskonale czuje się na Stadio Giuseppe Meazza i nie myśli nawet o przeprowadzce do FC Barcelony. Zapewne wkrótce strony usiądą do rozmów kontraktowych i całkowicie rozstrzygnie się przyszłość 26-latka.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch może się pochwalić dobrymi liczbami, jak na środkowego defensora. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż dwa trafienia, a także zaliczył sześć asyst.