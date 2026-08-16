Górnik dał radę mimo gry w 10-tkę. Wisła Kraków nie wykorzystała szansy

W niedzielny wieczór doszło do hitowego starcia Górnika Zabrze z Wisłą Kraków. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2:1.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maksym Khlan

Górnik pokonuje Wisłę 2:1

W niedzielny wieczór w 4. kolejce Ekstraklasy spotkały się Górnik Zabrze i Wisła Kraków. Trójkolorowi wygrali dwa poprzednie mecze w lidze, a jedno spotkanie przełożyli ze względu na grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Z kolei beniaminek wygrał do tej pory dwa razy i raz przegrał. Obie drużyny znajdują się więc w górnej części tabeli.

Pierwsza bramka padła w 27. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym piłkę w siatce umieścił Lukas Sadilek.

Duże zamieszanie w polu karnym i piłka w siatce! 🤯 Lukas Sadilek zdobywa bramkę dla Górnika Zabrze! 👊



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/ThLdS2Rq10 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 16, 2026

W drugiej połowie Maksym Khlan strzelił z rzutu wolnego, ale dwie minuty później goście odpowiedzieli dzięki trafieniu Jordi Sancheza.

Dzieje się w Zabrzu! 💥 Maksym Chłań trafia z rzutu wolnego, ale 2 minuty później Wisła Kraków łapie kontakt po bramce Jordiego Sancheza! 🇪🇸🤏



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/YnjIcZEhA1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 16, 2026

Minutę później drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną obejrzał Sondre Liseth za faul.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:1 dla Górnika Zabrze, który szykuje się do meczu z AS Monaco w eliminacjach do Ligi Konferencji. Z kolei Wisła za tydzień rozegra ligowe spotkanie z Pogonią Szczecin na wyjeździe.