Górnik dał radę mimo gry w 10-tkę. Wisła Kraków nie wykorzystała szansy

Górnik pokonuje Wisłę 2:1
W niedzielny wieczór w 4. kolejce Ekstraklasy spotkały się Górnik Zabrze i Wisła Kraków. Trójkolorowi wygrali dwa poprzednie mecze w lidze, a jedno spotkanie przełożyli ze względu na grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Z kolei beniaminek wygrał do tej pory dwa razy i raz przegrał. Obie drużyny znajdują się więc w górnej części tabeli.
Pierwsza bramka padła w 27. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym piłkę w siatce umieścił Lukas Sadilek.
W drugiej połowie Maksym Khlan strzelił z rzutu wolnego, ale dwie minuty później goście odpowiedzieli dzięki trafieniu Jordi Sancheza.
Minutę później drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną obejrzał Sondre Liseth za faul.
Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:1 dla Górnika Zabrze, który szykuje się do meczu z AS Monaco w eliminacjach do Ligi Konferencji. Z kolei Wisła za tydzień rozegra ligowe spotkanie z Pogonią Szczecin na wyjeździe.