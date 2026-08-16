Górnik dał radę mimo gry w 10-tkę. Wisła Kraków nie wykorzystała szansy

22:23, 16. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W niedzielny wieczór doszło do hitowego starcia Górnika Zabrze z Wisłą Kraków. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2:1.

Maksym Khlan
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maksym Khlan

Górnik pokonuje Wisłę 2:1

W niedzielny wieczór w 4. kolejce Ekstraklasy spotkały się Górnik Zabrze i Wisła Kraków. Trójkolorowi wygrali dwa poprzednie mecze w lidze, a jedno spotkanie przełożyli ze względu na grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Z kolei beniaminek wygrał do tej pory dwa razy i raz przegrał. Obie drużyny znajdują się więc w górnej części tabeli.

Pierwsza bramka padła w 27. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym piłkę w siatce umieścił Lukas Sadilek.

W drugiej połowie Maksym Khlan strzelił z rzutu wolnego, ale dwie minuty później goście odpowiedzieli dzięki trafieniu Jordi Sancheza.

Minutę później drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną obejrzał Sondre Liseth za faul.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:1 dla Górnika Zabrze, który szykuje się do meczu z AS Monaco w eliminacjach do Ligi Konferencji. Z kolei Wisła za tydzień rozegra ligowe spotkanie z Pogonią Szczecin na wyjeździe.

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