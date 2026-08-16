Barcelona może sprzedać gwiazdę. Man United złożył kuszącą ofertę

Gavi może wkrótce odejść z Barcelony. Według El Nacional 22-latka obserwują Manchester United oraz Bayern Monachium.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Man United oferuje 55 mln euro za Gaviego!

Barcelona planuje sprowadzić Rodriego oraz nowego topowego napastnika. Tak potężne wydatki zmuszają prezydenta Joana Laportę oraz Deco do sprzedaży kilku ważnych graczy. Jak podaje „El Nacional”, jednym z kandydatów do odejścia stał się Gavi, który po kontuzji musi pogodzić się z rolą zmiennika.

Hansi Flick ma dobre relacje z wychowankiem La Masii, lecz nie jest w stanie zagwarantować mu regularnych występów w pierwszym składzie. Działacze Blaugrany pozostawiają decyzję samemu zawodnikowi. Jeśli 22-latek poprosi o zgodę na transfer, klub nie zamierza stawać mu na przeszkodzie i wystawi go na listę transferową.

Mimo problemów zdrowotnych w ostatnich sezonach, Hiszpan wciąż cieszy się renomą na rynku. Według doniesień trener Manchesteru United Michael Carrick uznał Gaviego za swój absolutny priorytet transferowy, stawiając go wyżej niż Eduardo Camavingę. Drugim zdeterminowanym klubem w wyścigu o pomocnika pozostaje Bayern Monachium.

Władze z Old Trafford miały już przygotować ofertę opiewającą na 40 milionów euro plus 15 milionów euro w bonusach. Propozycja ta może jednak okazać się zbyt niska, by przekonać Blaugranę.