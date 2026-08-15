Górnik Zabrze – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2026)

Górnik Zabrze – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Trójkolorowych podejmie drużynę Białej Gwiazdy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 20:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Gornik Zabrze Wisla Krakow Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 13:58

Górnik Zabrze – Wisła Kraków, typy i przewidywania

W ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy zobaczymy ciekawe widowisko – Górnik Zabrze zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Kraków. Obie drużyny bardzo dobrze rozpoczęły sezon i przed tą serią gier mają na swoim koncie po sześć punktów, co zwiastuje wyrównane spotkanie. Trójkolorowi zajmują trzecie miejsce w tabeli, natomiast Biała Gwiazda plasuje się na piątej pozycji w stawce, ustępując swojemu rywalowi jedynie bilansem bramkowym. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 20:15.

Stawiam w tym spotkaniu na to, że oba zespoły znajdą drogę do bramki rywala. Zarówno Górnik Zabrze, jak i Wisła Kraków mają ofensywny potencjał, dlatego typuję zakład „obie drużyny strzelą gola”. Mój typ: BTTS – tak.

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Górnik Zabrze – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze przystąpi do spotkania bez Jarosława Kubickiego, który nie będzie mógł pomóc prowadzonej przez Michala Gasparika drużynie gospodarzy. W Wiśle Kraków zabraknie natomiast Jakuba Stępaka, Raoula Gigera oraz Bartosza Jarocha, na których na pewno nie postawi trener ekipy gospodarzy – Mariusz Jop.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze jest w dobrej formie – w dwóch poprzednich kolejkach pokonał Radomiaka Radom 3:1 oraz Śląsk Wrocław 2:1. Zespół Trójkolorowych w międzyczasie odpadł jednak z eliminacji Ligi Europy, przegrywając dwumecz z Ferencvarosem 1:2. Natomiast Wisła Kraków w tym okresie wygrała 2:1 z Wisłą Płock i uległa Piastowi Gliwice 3:4.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków, historia

W pięciu poprzednich bezpośrednich spotkaniach Górnika Zabrze z Wisłą Kraków dwukrotnie górą była drużyna Białej Gwiazdy, raz zwyciężyła ekipa Trójkolorowych, a dwa mecze zakończyły się remisami. Bilans ten pokazuje, że rywalizacja obu zespołów jest wyrównana i trudno wskazać zdecydowanego faworyta na podstawie ostatnich starć.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi około 2.20, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to mniej więcej 3.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Gornik Zabrze Wisla Krakow 2.17 3.48 3.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 13:58

Górnik Zabrze – Wisła Kraków, przewidywane składy

Górnik: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Dietz, Urbański – Ikia Dimi, Prekop, Chłań

Wisła: Łubik – Lelieveld, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski – Kuziemka, Duda, Igbekeme, Bozić – Duarte – Rodado

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Górnik Zabrze – Wisła Kraków, transmisja meczu

Pojedynek między Górnikiem Zabrze a Wisłą Kraków będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Filip Surma i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 20:15.

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