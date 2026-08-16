Alvarez dostał telefon od mistrza Anglii. Wiadomo, co z transferem

Arsenal podjął jeszcze jedną próbę sprowadzenia Juliana Alvareza. Mikel Arteta skontaktował się z gwiazdorem Atletico Madryt, ale ten chce jedynie transferu do Barcelony.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez odrzucił zainteresowanie Arsenalu

Julian Alvarez chce tego lata opuścić Atletico Madryt, co publicznie zasugerował jeszcze podczas mistrzostw świata. Jego preferowanym kierunkiem jest Barcelona, natomiast Los Rojiblancos, w przypadku konieczności sprzedaży, woleliby oddać go do zagranicznego klubu, zamiast wzmacniać ligowego rywala. Na dzisiaj Argentyńczyk wciąż pozostaje w obecnym zespole, choć ta saga się nie zakończyła. Blaugrana wierzy, że finalnie będzie w stanie sprowadzić go na Camp Nou.

W ostatnich tygodniach zainteresowały się nim również inne ekipy. Media wymieniły tu przede wszystkim PSG oraz Arsenal. Dostały jednak odpowiedź, że dla Alvareza liczy się wyłącznie Barcelona, dlatego szybko odpuściły temat. Mistrzowie Anglii planują tego lata wzmocnić ofensywę nową gwiazdą, więc podjęli jeszcze jedną próbę przekonania Alvareza do transferu. W ciągu ostatnich 48 godzin miał się z nim osobiście skontaktować Mikel Arteta. Argentyńczyk nie zmienił natomiast zdania i ponownie odrzucił propozycję giganta.

🚨 Mikel Arteta has called Julián Álvarez AGAIN in the last 48 hours in an attempt to convince him to join Arsenal this summer. 📞🔴



However, the Argentine forward reiterated that his priority is to join Barcelona over anyone else. 🇦🇷🔵🔴



(Source: ESPN Argentina) pic.twitter.com/9jUDDu8DFE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2026

Na ten moment Alvarez ma przed sobą tylko dwie opcje – transfer do Barcelony lub pozostanie w Atletico. Inne kierunki go nie interesują. W Madrycie konsekwentnie utrzymują, że zawodnik ma ważny kontrakt, a wykupić go można jedynie w przypadku aktywowania klauzuli, która wynosi 500 milionów euro.