Sezon się zaczyna, emocje rosną, transfery się dzieją, a kibice jak zawsze wierzą, że to właśnie ten sezon. Ale zanim piłka ruszy, pozwólmy przemówić gwiazdom, kartom i logice Ekstraklasy. Oto horoskop, który powie ci wszystko, czego chcesz (albo boisz się) dowiedzieć o swoim klubie.

To nie jest zwykły ranking ani przewidywania z Excela. To horoskop Ekstraklasy – podszyty humorem, nasączony ironią i bliższy prawdy niż niejeden przedsezonowy raport.

Przed sezonem 2025/2026 sprawdzamy finanse, zdrowie i losy wszystkich osiemnastu klubów. Dajemy też unikatowe rady.

Tu nie ma pewniaków ani bezpiecznych frazesów. Są za to absurdy codzienności polskiej piłki, podane w formie, którą trudno przewidzieć, a jeszcze trudniej zignorować.

Miłość: Od euforii do histerii – standardowy rozkład uczuć przy Bułgarskiej.

Finanse: Wbrew stereotypom – portfel otwarty, reakcje błyskawiczne. Kasa leci, ale z głową.

Zdrowie: Teraz już wiadomo, kto zajmuje miejsce w kolejce na NFZ. W Black Friday polecamy pakiet premium ubezpieczeń grupowych.

Kariera: To najbardziej obiecujący kandydat do mistrzostwa – o ile nie zabraknie głębi składu przy kumulacji spotkań.

Wskazówka od gwiazd: Nie oszczędzajcie na opiece zdrowotnej – czasem to inwestycja ważniejsza niż transfer.

Miłość: Miłość w Częstochowie nie wygasła, ale zaczęła być wymagająca. Ile razy można kończyć na drugim miejscu?

Finanse: Pieniądze są, ale w sumie nie wiadomo na kogo je wydać. Znowu skończy się na wagonie zagranicznych piłkarzy.

Zdrowie: Wzorują się na mistrzowskim Lechu, szkoda tylko, że głównie w liczbie kontuzji.

Kariera: Cień Papszuna nadal wisi nad klubem jak ikona w szatni. Projekt wciąż na chodzie, ale do ideału coraz dalej.

Wskazówka od gwiazd: Nie zatrudniajcie już nikogo z przeszłością w Piaście.

Miłość: Mistrzowski kredyt zaufania wciąż obowiązuje. Ale ludzie będą patrzeć dwa razy uważniej.

Finanse: Zbalansowane jak budżet domowy po inflacji – nie zaszaleją, ale też nie zbankrutują.

Zdrowie: Z tyloma nowymi zawodnikami to może być jak z nowym autem – nie wiadomo, co zaraz zacznie stukać.

Kariera: Górna połowa, a może i więcej. Trener i dyrektor wiedzą, co robią. Teraz czas pokazać to na murawie.

Wskazówka od gwiazd: Zmiany są dobre. Ale nie myl rewolucji z demontażem.

Miłość: Kibice są gotowi kochać. Ale Pogoń musi wreszcie przestać flirtować z trofeami i zacząć je zdobywać.

Finanse: Nie ma rozrzutności, ale i nie ma głodu. Klub idzie ścieżką zrównoważonego rozwoju, tylko apetyt rośnie szybciej niż budżet.

Zdrowie: Fizycznie w porządku, ale mentalnie niekoniecznie. Czy da się wytrzymać kolejny sezon pełen oczekiwań bez frustracji?

Kariera: Znów będą walczyć. Znów będą blisko. I znów może zabraknąć jednego meczu, jednego gola, jednego karnego…

Wskazówka od gwiazd: Przestańcie ładnie przegrywać. Zróbcie się w końcu brzydko skuteczni.

Miłość: Relacja toksyczna. Dużo krzyków, dramatów i rozstań, ale i tak wszyscy wracają na Łazienkowską.

Finanse: Transferowy rekord świadczy o determinacji. Albo o desperacji. Czas pokaże.

Zdrowie: Trzeba będzie uważać – zmiana trenera to zawsze ryzyko przeciążeń. Zwłaszcza psychicznych.

Kariera: Pod względem potencjału – top 1. Pod względem chaosu – też.

Wskazówka od gwiazd: Czas przestać gonić mit potęgi i po prostu nią być.

Miłość: Jak związek po terapii – bez dramatów, ale jeszcze bez płomieni. Trzeba będzie się postarać, by zaiskrzyło.

Finanse: Nowy sezon, stara zasada: „okazje są najlepsze”. Skauting przeczesuje rynek jak wyprzedaż w outlecie.

Zdrowie: Na razie spokojnie. Ale jak to w Krakowie – sezon grzewczy może przynieść nie tylko smog.

Kariera: Środek tabeli, czyli „bezpiecznie i nudno” – ale czasem o to właśnie chodzi.

Wskazówka od gwiazd: Dajcie Elsnerowi czas. Zmiana dla zmiany nie jest dobra.

Miłość: Młodzieńczy entuzjazm trwa. Kibice jeszcze nie wiedzą, co ich czeka i lepiej nie mówić im wszystkiego od razu.

Finanse: Właściciel skąpić nie będzie, ale wszystko ma swoje granice.

Zdrowie: Klub rozwija nie tylko grę, ale też zaplecze. W drugim sezonie kluczowe będzie utrzymać zawodników na nogach.

Kariera: Historyczny sezon za nimi, ale nie czas się zatrzymać. Jeśli dalej będą grali z tą pasją, mogą zawędrować wyżej.

Wskazówka od gwiazd: Już nie jesteście nowi – jesteście groźni. Niech liga się z tym liczy.

Miłość: Kibice wiedzą, co to pokora. Ale już raz posmakowali Ekstraklasy i chcą więcej.

Finanse: Skromnie, ale z głową. Nie ma rozrzutności, ale jest plan.

Zdrowie: Drugi sezon to test charakteru i ścięgien. Jesień wytrzymają, wiosna pokaże, czy mają zapas tlenu.

Kariera: Może być trudniej. Rywale znają ich styl. Trzeba będzie zaskoczyć albo cierpieć.

Wskazówka od gwiazd: Gdy myślisz, że już się utrzymałeś – właśnie wtedy zaczynają się schody.

Miłość: Górnik to stan umysłu. Kibice będą wspierać, nawet jak drużyna przegra 0:4 z Bruk-Betem. Ale nie zapomną.

Finanse: Ktoś chyba dorzucił worek euro do budżetu. Transferowy rozmach jak u kolekcjonera rzadkich pokemonów.

Zdrowie: Tłok w szatni może wywołać lekkie zadyszki. Szczególnie u masażystów.

Kariera: Znowu będzie moment, że wszyscy powiedzą „a może oni jednak powalczą o puchary?”. I znowu nie powalczą.

Wskazówka od gwiazd: Macie historię, macie klimat – teraz czas mieć też plan dłuższy niż na trzy kolejki.

Miłość: Tu miłość jest jak stare małżeństwo – bez romantyzmu, ale z głębokim zrozumieniem. Pytanie jak długo jeszcze…

Finanse: Oszczędności jak przed sylwestrem – coś tam jest, ale trzeba wybrać: konfetti czy szampan.

Zdrowie: Kadra odchudzona, młodzież na boisku. Czyli tanio, ale ryzykownie – jak sushi z dyskontu.

Kariera: Ryzyko spadku rośnie szybciej niż liczba dotacji z miasta. Może pora odpiąć wózek od lokomotywy?

Wskazówka od gwiazd: Vuković nie wróci. Trzeba dorosnąć i ogarnąć się samemu.

Miłość: Rośnie coś pięknego. Miłość do klubu, stadion pełen – zaczyna przypominać ekstraklasę, nie reality show.

Finanse: Transfery rozsądne, nie na pokaz. Właściciel trzyma fason i portfel w ryzach.

Zdrowie: Atmosfera zdrowa jak rosół od babci. Tylko nie zapomnieć przyprawić wynikami.

Kariera: Cichy kandydat na rewelację. Uderzą znienacka, jak dobre WiFi w pociągu.

Wskazówka od gwiazd: Czas, aby mieć też wyniki na wyjazdach.

Miłość: Co roku nowa drużyna, co pół roku nowe nadzieje. Kibice już wiedzą, żeby nie przywiązywać się do nazwisk.

Finanse: W miarę bezpiecznie, ale zero przepychu. Na sushi nie starcza, ale pierogi są.

Zdrowie: Obcokrajowcy z różnych kontynentów, lekarze uczą się „boli mnie kolano” w pięciu językach.

Kariera: Czas na przebudowę – nie chodzi już o utrzymanie, ale o zbudowanie tożsamości.

Wskazówka od gwiazd: Stabilność to nie nuda. To punkt wyjścia do planowania przyszłości.

Miłość: Kibice będą kochać. Nawet jeśli drużyna nie będzie kochana przez tabelę.

Finanse: Rozsądnie, ale z ambicją. Nie będzie złota, ale będzie walka.

Zdrowie: Forma zawodników będzie testowana przez oczekiwania – presja może być większym ciężarem niż fizyczny wysiłek.

Kariera: Nowy sezon, nowe nadzieje – jeśli wszystko zaskoczy, mogą być rewelacją sezonu. Kibice już piszą scenariusz na puchary.

Wskazówka od gwiazd: Marzenia są jak VAR – trzeba do nich podchodzić z nadzieją, ale i rezerwą.

Miłość: Kibice z Lechii nie kochają właściciela. Raczej go tolerują – jak złośliwego sąsiada z dołu.

Finanse: Odbudowa idzie powoli, ale mądrze. Wydatki przemyślane jak lista zakupów w Biedronce.

Zdrowie: Kadra skromna, sił może brakować już w październiku. Energia jak po poniedziałkowym spotkaniu z szefem.

Kariera: Cel? Przetrwać. Zimą nie spaść mentalnie, a wiosną – matematycznie.

Wskazówka od gwiazd: Jak nie masz za co, to chociaż graj z honorem.

Miłość: Kibice są, ale nie mają już siły wierzyć. Związek na etapie byle nie upaść.

Finanse: KGHM trzyma na kroplówce. Widać, że coś się leje, ale nie zawsze do tej samej szklanki.

Zdrowie: Czas zadbać o regenerację mentalną – bez ognia w oczach nie będzie gryzienia trawy.

Kariera: Walka o utrzymanie. Znowu. Wszyscy to czują, ale nikt nie mówi głośno.

Wskazówka od gwiazd: Może pora na nowy scenariusz? Widzieliśmy już ten film. Kilka razy.

Miłość: Gdynianie wracają do ekstraklasy, a z nimi wszystkie nadzieje, frustracje i mewy. Sporo mew.

Finanse: Spokojnie, bez szaleństw. Budżet raczej typu „spaghetti z sosem” niż „krewetki i prosecco”.

Zdrowie: Spokojnie – jak złapią rytm, może nie będą co tydzień dostawać gonga. Ale może będą.

Kariera: Walka o utrzymanie z szansą na happy end.

Wskazówka od gwiazd: Gdynia nie czeka na cud – czeka na walkę. Pokażcie, że potraficie.

Miłość: Kibiców jest mniej niż pracowników klubu. Ale ci co są, wierzą.

Finanse: Na miarę możliwości. Czyli spokojnie, ale bez szaleństw.

Zdrowie: W małym klubie każda kontuzja waży podwójnie – trzeba będzie dmuchać na zimne.

Kariera: Spadek realny, ale nie przesądzony.

Wskazówka od gwiazd: Zagrajcie tak, żeby ktoś wreszcie się was bał.

Miłość: Wisła chce rozkochać w sobie Ekstraklasę. Ekstraklasa woli Wisłę z Krakowa, ale ta z Płocka też może być.

Finanse: Miasto inwestuje, ale w zamian oczekuje. Spadek zaboli nie tylko sportowo.

Zdrowie: Stabilnie. Do pierwszego większego kryzysu. Czyli w sumie niedługo.

Kariera: Utrzymanie będzie jak świąteczna premia – wszyscy na nią liczą, ale nikt nie wie, czy przyjdzie.

Wskazówka od gwiazd: Zaufaj planowi. Tylko upewnij się, że faktycznie jakiś jest.