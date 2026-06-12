Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (12.06/13.06)

AlexPhotoStock / Alamy Na zdjęciu: MŚ 2026 TV

Dzisiejsze mecze mundialu (12.06.2026)

Piątek na mistrzostwach świata 2026 rozpoczął się od meczu Korei Południowej z Czechami. Koreańczycy wygrali 2:1, choć jako pierwsi stracili bramkę. Później odpowiedzieli trafieniami Hwang In-beoma i Oh Hyeon-gyu.

Wieczorem do gry wejdzie Kanada. Współgospodarz turnieju zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Toronto. Dla Kanady będzie to pierwszy mecz na mundialu 2026, a rywalem będzie zespół, który awansował na turniej po barażach, eliminując Włochów.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 12 czerwca 04:00 A Korea Południowa – Czechy 2:1 Guadalajara TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 12 czerwca 21:00 B Kanada – Bośnia i Hercegowina Toronto TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Kanada przystępuje do spotkania z problemami kadrowymi. Alphonso Davies najprawdopodobniej opuści inaugurację. Z kolei Bośnia musi monitorować sytuację zdrowotną kilku zawodników, w tym Edina Džeko i Harisa Tabakovicia.

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Jutrzejsze mecze mundialu (13.06.2026)

W sobotę rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania. Najpierw w nocy czasu polskiego USA podejmą Paragwaj w Los Angeles. Dla Amerykanów będzie to pierwszy mecz na turnieju rozgrywanym u siebie.

Paragwaj wraca na mundial po raz pierwszy od 2010 roku. Zespół Gustavo Alfaro ma za sobą solidne eliminacje w strefie CONMEBOL, ale w ofensywie nie imponował skutecznością. USA z kolei liczą na dobry start przed własną publicznością.

Wieczorem Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Szwajcarzy są wyżej notowani w rankingu FIFA i w trzech ostatnich edycjach mundialu dochodzili do 1/8 finału. Katar z kolei przystępuje do turnieju po serii sześciu meczów bez zwycięstwa.