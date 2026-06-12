Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (12.06/13.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (12.06.2026)
Piątek na mistrzostwach świata 2026 rozpoczął się od meczu Korei Południowej z Czechami. Koreańczycy wygrali 2:1, choć jako pierwsi stracili bramkę. Później odpowiedzieli trafieniami Hwang In-beoma i Oh Hyeon-gyu.
Wieczorem do gry wejdzie Kanada. Współgospodarz turnieju zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Toronto. Dla Kanady będzie to pierwszy mecz na mundialu 2026, a rywalem będzie zespół, który awansował na turniej po barażach, eliminując Włochów.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|12 czerwca
|04:00
|A
|Korea Południowa – Czechy 2:1
|Guadalajara
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|12 czerwca
|21:00
|B
|Kanada – Bośnia i Hercegowina
|Toronto
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Kanada przystępuje do spotkania z problemami kadrowymi. Alphonso Davies najprawdopodobniej opuści inaugurację. Z kolei Bośnia musi monitorować sytuację zdrowotną kilku zawodników, w tym Edina Džeko i Harisa Tabakovicia.
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Jutrzejsze mecze mundialu (13.06.2026)
W sobotę rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania. Najpierw w nocy czasu polskiego USA podejmą Paragwaj w Los Angeles. Dla Amerykanów będzie to pierwszy mecz na turnieju rozgrywanym u siebie.
Paragwaj wraca na mundial po raz pierwszy od 2010 roku. Zespół Gustavo Alfaro ma za sobą solidne eliminacje w strefie CONMEBOL, ale w ofensywie nie imponował skutecznością. USA z kolei liczą na dobry start przed własną publicznością.
Wieczorem Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Szwajcarzy są wyżej notowani w rankingu FIFA i w trzech ostatnich edycjach mundialu dochodzili do 1/8 finału. Katar z kolei przystępuje do turnieju po serii sześciu meczów bez zwycięstwa.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|13 czerwca
|03:00
|D
|USA – Paragwaj
|Los Angeles
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|13 czerwca
|21:00
|B
|Katar – Szwajcaria
|Santa Clara
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL