Lewandowski celem transferowym tego klubu. Trener się wygadał

Robert Lewandowski pozostaje celem transferowym Chicago Fire. W tym temacie sporo się dzieje, a o staraniach klubu otwarcie mówi sam trener Gregg Berhalter. Polski snajper wciąż nie wybrał swojego nowego pracodawcy.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski celem Chicago Fire. Trener mówi o transferze

Robert Lewandowski nie przedłużył wygasającej umowy z Barceloną i obecnie jest do wzięcia za darmo. Jego nowy pracodawca oczywiście musi opłacić sowitą pensję, ale dodatkowych kosztów transferu nie ma. Na ten moment Polakowi najbliżej do opuszczenia Europy i gry w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej, choć z ostateczną decyzję się nie spieszy.

Na przestrzeni ostatnich tygodni Lewandowski był łączony z wieloma klubami. Mówiło się o nim chociażby w kontekście tureckich czy włoskich gigantów, a ostatnio też Manchesteru United. Problemem może być jego wynagrodzenie – to zawodnik, który lada moment skończy 38 lat, więc istnieje spore ryzyko, że nie będzie już prezentował odpowiedniego poziomu.

O tę kwestię nie martwią się poza Europą. Duży wysiłek w kierunku tego transferu podejmuje Chicago Fire, który od miesięcy walczy o podpis Lewandowskiego. Szkoleniowiec klubu z MLS otwarcie przyznał, że chce Polaka u siebie.

– Pod kątem umiejętności widzimy go na równi z Messim. Mamy dużo do zrobienia, próbujemy ściągnąć graczy klasy światowej. Pracujemy nad tym transferem. (…) To byłby świetny transfer nie tylko dla Chicago Fire, ale również dla całej ligi. To absolutna legenda – przekazał trener Gregg Berhalter w programie Up & Adams Show.