Arka potwierdziła głośną współpracę. To może być spory krok naprzód

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka rozpoczęła współpracę ze Slavią Praga

Arka Gdynia w minionym sezonie zaprezentowała się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie można nawet powiedzieć, że po prostu zawiodła. Naturalnie nikt nie miał wątpliwości, że beniaminka czeka walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, ale spadek w takim stylu nie był oczekiwany. Dlatego też nową kampanię rozpoczną oni na boiskach Betclic 1. ligi, ale ambicje są spore.

Szczególnie, że przed klubem z Trójmiasta nowe otwarcie. Jak już oficjalnie poinformowano, Arka rozpoczęła strategiczną współpracę ze Slavią Praga. Czeski gigant ma pomóc swoim doświadczeniem, wiedzą oraz umiejętnościami w rozwoju klubu z Gdyni.

– Porozumienie zakłada wymianę doświadczeń, wiedzy i kontaktów w obszarach ważnych dla codziennego funkcjonowania klubu – od spraw sportowych, przez skauting i rozwój zawodników, po działania organizacyjne oraz komercyjne. Jednocześnie oba kluby zachowują pełną autonomię w sprawach sportowych, finansowych i organizacyjnych – czytamy w komunikacie na stronie Arki Gdynia.

– Przez kilka miesięcy analizowaliśmy różne możliwości, a Arka Gdynia wyłoniła się z tego procesu jako klub posiadający szereg cech dobrze odpowiadających tego typu współpracy. Oprócz atrakcyjności polskiego rynku i potencjału sportowego klubu, szczególnie doceniliśmy otwartość i konstruktywne podejście właściciela Arki, jego silne związki z regionem oraz zaufanie, jakim cieszy się wśród kibiców i lokalnej społeczności – dodał wiceprzewodniczący zarządu Slavii Praga, Martin Riha.

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