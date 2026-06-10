Mocne słowa z Górnika. „Trupów w szafie” już się nie obawia

10:39, 10. czerwca 2026 13:01, 10. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze w ostatnich latach musiał zmierzyć się z wieloma problemami finansowymi odziedziczonymi po poprzednich władzach. Dzisiaj sytuacja wygląda już inaczej.

Członek zarządu Górnika Zabrze – Bartłomiej Gabryś
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Członek zarządu Górnika Zabrze – Bartłomiej Gabryś

To przez lata było zmorą Górnika. Dzisiaj słyszymy zupełnie inny przekaz

Górnik Zabrze przeszedł w ostatnich dwóch latach trudny proces porządkowania finansów. Klub nie tylko spłacał bieżące zobowiązania, ale musiał również mierzyć się z konsekwencjami decyzji podejmowanych wiele lat wcześniej. Zdaniem członka zarządu Bartłomieja Gabrysia najtrudniejszy etap jest już jednak za nim.

W obszernej rozmowie dla Goal.pl przedstawiciel władz zabrzańskiego klubu został zapytany, czy po zmianach właścicielskich i poprawie sytuacji finansowej nadal obawia się niespodziewanych problemów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Górnika. Odpowiedź była wyjątkowo wymowna.

– „Trupów w szafie” raczej już się nie obawiam. Po dwóch latach wydaje mi się, że poradziliśmy sobie z większością problemów odziedziczonych po poprzednich latach – przyznał Gabryś.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie historyczne sprawy zostały całkowicie zamknięte. Członek zarządu zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu mogą pojawiać się pojedyncze kwestie związane z dawnymi rozliczeniami. Te nie wynikają w każdym razie z obecnej działalności klubu.

– Przez dłuższy czas będą nam jeszcze towarzyszyć pewne kwestie związane ze współpracą z ZUS-em, ale wynikają one nie z obecnych działań, lecz ze spraw sprzed kilkunastu lat – wyjaśnił przedstawiciel Górnika.

Słowa Gabrysia pokazują jednak, że w Zabrzu panuje dzisiaj zdecydowanie większy spokój niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Klub zamknął część historycznych zobowiązań, poprawił płynność finansową i może myśleć o kolejnych etapach rozwoju.

Jednocześnie przedstawiciel władz Górnika podkreśla, że poprawa sytuacji nie oznacza pełnej finansowej swobody. Priorytetem pozostaje dalsze regulowanie zobowiązań oraz prowadzenie klubu w sposób bezpieczny ekonomicznie.

Więcej o kulisach finansów klubu z Zabrza, planach po przejęciu klubu przez Lukasa Podolskiego oraz wyzwaniach związanych z europejskimi pucharami w pełnej rozmowie na Goal.pl, która zostanie opublikowana godzinach popołudniowych w środę 10 czerwca.

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