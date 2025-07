Typer Ekstraklasy: Nowy sezon!

typer.goal.pl Na zdjęciu: Dołącz do konkursu i typuj mecze Ekstraklasy

Pierwsze mecze nowego sezonu Ekstraklasy zostaną rozegrane już w piątek, 18 lipca. Będzie to też pierwsza okazja do zdobycia punktów w Typerze Ekstraklasy. Tak jak w poprzednim sezonie, nasz konkurs będzie podzielony na rundy, w których do wygrania będą nagrody od Goal.pl oraz partnerów Typera. Na najlepszych w I rundzie, obejmującej dwie kolejki rozgrywane w lipcu, czekają książki od Wydawnictwa SQN. Wkrótce ogłosimy też listę nagród w rankingu turniejowym, do którego zaliczane będą mecze Ekstraklasy rozgrywane od lipca do grudnia.

Zapraszamy do rywalizacji w rankingu miesiąca, rankingu generalnym oraz w ligach prywatnych. Taką ligę prowadzą m.in. popularni Tetrycy znani z kanału Goal.pl na youtube. Leszka Milewskiego i Jakuba Olkiewicza znajdziesz w lidze prywatnej Uniwersum Ekstraklasy. Do gry możesz dołączyć w każdej chwili na stronie typer.goal.pl.

Partnerem naszego konkursu jest Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.

Uwaga! Jeśli brałeś już udział w Typerze Ekstraklasy lub Typerze na Euro to nie musisz zakładać nowego konta na stronie typer.goal.pl. Również wcześniej utworzone ligi prywatne są nadal dostępne.

Nagrody w I rundzie konkursu

1. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 2. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 3. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 4. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN 5. miejsce książka o tematyce sportowej od Wydawnictwa SQN

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych rund. Będziemy też prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 18/07/2025 do 15/12/2025.

I runda: 18/07/2025 – 28/07/2025

II runda: 01/08/2025 – 01/09/2025

III runda: 12/09/2025 – 29/09/2025

IV runda: 03/10/2025 – 27/10/2025

V runda: 31/10/2025 – 15/12/2025

Mecze w I rundzie konkursu

1. kolejka Ekstraklasy:

Jagiellonia Białystok – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań – Cracovia

Widzew Łódź – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Płock – Korona Kielce

GKS Katowice – Raków Częstochowa

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk

Motor Lublin – Arka Gdynia

Legia Warszawa – Piast Gliwice

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin

2. kolejka Ekstraklasy:

GKS Katowice – Zagłębie Lubin

Arka Gdynia – Radomiak Radom

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Motor Lublin

Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Wisła Płock

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź

Korona Kielce – Legia Warszawa

Cracovia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.