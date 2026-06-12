Manchester City chce gwiazdę Barcelony! Nawet 70 milionów

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Balde na celowniku Manchesteru City

Barcelona ma przed sobą niezwykle intensywne okienko transferowe. Wszystko wskazuje na to, że Duma Katalonii dokona jeszcze kilku bardzo wartościowych wzmocnień. A przynajmniej tego oczekiwaliby kibice, którzy liczą przecież nie tylko na nowego napastnika, ale i środkowego obrońcę. Ostatnio do tego wszystkiego dodano także obsadę pozycji bramkarza. To więc pokazuje, że dziać w zespole Hansiego Flicka może się wiele.

Wiadomo jednak, że na nowych zawodników potrzebne są środki. A te szybko i prosto można pozyskać ze sprzedaży. Kimś takim mógłby być Alejandro Balde, który znalazł się na celowniku Manchesteru City. Według informacji przekazanych przez hiszpańską „Marcę”, Obywatele mogą być skłonni zapłacić za defensora nawet 70 milionów euro, choć oficjalnej oferty jeszcze nie ma. Niemniej wydaje się, że kwota ta odpowiadałaby oczekiwaniom Dumy Katalonii.

Alejandro Balde w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zanotował trzy asysty. 22-letni Hiszpan pomimo młodego wieku w pierwszym zespole Barcelony rozegrał już prawie 170 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia lewego obrońcę lub wahadłowego na 50 milionów euro.

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