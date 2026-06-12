GKS Katowice ruszył po rozchwytywanego gracza! To byłby hit

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Marcel Łubik na radarze GKS-u Katowice

GKS Katowice ma za sobą znakomity sezon. Piłkarze Rafała Góraka choć początkowo radzili sobie przeciętnie, a nawet słabo, to jednak z czasem zdołali rozwinąć skrzydła i pokazali na co ich stać. Do ostatnich minut multiligi walczyli bowiem o awans do eliminacji Ligi Konferencji Europy i to się im udało. Dlatego też pierwszy raz od wielu lat GieKSa zagra na europejskim poziomie.

A to naturalnie wymaga wzmocnień. Do tej pory Katowiczanie potwierdzili sprowadzenie Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin, a więc jednego z czołowych pomocników ligi. Teraz z kolei polują na nowego bramkarza. Według informacji przekazanych przez „Dziennik Zachodni”, GKS Katowice dołączył do walki o Marcela Łubika. Bramkarz odszedł już z Górnika Zabrze i szuka nowego klubu na wypożyczenie. Jak przekazano, oferta dla zawodnika została już przedstawiona, ale należy pamiętać, że zainteresowanie jego sprowadzeniem jest bardzo duże.

Marcel Łubik w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zanotował 13 czystych kont. Młodzieżowy reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro. W przeszłości piłkarz związany z FC Augsburg rozegrał sezon w barwach GKS-Tychy.

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