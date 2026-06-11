Współgospodarze Mundialu z kompletem punktów? Typy na piątkowe mecze MŚ

W piątek 12 czerwca odbędą się dwa kolejne mecze tegorocznego Mundialu. Dziś swoje pojedynki rozegrają dwaj pozostali gospodarze, czyli Kanada, która zagra z Bośnią i Hercegowiną oraz Stany Zjednoczone, które podejmą Paragwaj. Czy obie ekipy grające u siebie zdołają wygrać swoje starcia? A może dojdzie do niespodzianek? Zobacz, co moim zdaniem warto obstawić u bukmachera i prześledź typy bukmacherskie na Mundial.

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic w meczu z Senegalem

Kanada vs Bośnia i Hercegowina. Moje typy.

Pojedynek Kanady z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się na BMO Field w Toronto, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o 21:00 naszego czasu. Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie starcie tych drużyn, a poprowadzi je pochodzący z Argentyny Facundo Tello.

Kanada: do trzech razy sztuka?

Reprezentacja z Kraju Klonowego Liścia zagra na swoim drugim z rzędu Mundialu. Przed czterema laty w Katarze Kanada nie wyszła z grupy, podobnie było zresztą w Meksyku w 1986 roku, kiedy to debiutowała na tej imprezie. Tym razem jednak The Canucks wystąpią w roli współgospodarzy, więc liczą przynajmniej na wyjście z grupy. Ostatnie kilkanaście miesięcy w wykonaniu tej reprezentacji to udane występy, które zaowocowały serią ośmiu meczów bez porażki. W czerwcu ekipa Jesse’a Marscha pokonała 2:0 Uzbekistan i zremisowała 1:1 z Irlandią, więc apetyty przed nadchodzącym meczem mają prawo być spore.

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Bośnia i Hercegowina: pójdą za ciosem po sensacyjnym awansie?

Bośnia i Hercegowina rozpocznie swój drugi w historii Mundial. Ekipa z tego małego bałkańskiego kraju po raz pierwszy i jak dotąd ostatni rywalizowała na MŚ w 2014 w Brazylii, odpadając jednak już w grupie. W związku z poszerzeniem turnieju i możliwością awansowania z trzeciego miejsca w grupowej tabeli Bośniacy liczą na to, że tym razem uda się przejść przez pierwszy etap. Ich grupowymi rywalami poza Kanadą są Katar oraz dobrze znana z europejskich rozgrywek Szwajcaria, więc nie należy odbierać im szans na awans. Kluczem do niego będzie jednak dobry występ w inauguracyjnym starciu. Po drodze na Mistrzostwa Świata drużyna Sergeja Barbareza przebiła się przez baraże, w których pokonała w rzutach karnych wpierw Walię, a później Włochy. Jej awans kosztem Italii jest więc sensacyjny i patrząc przez ten pryzmat, już sam udział w głównej części imprezy powinien być uznany jako sukces.

Kursy na wygraną lub remis w meczu Kanada - Bośnia i Hercegowina STS 1 1.85 X 3.60 2 4.60 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

W oczach ekspertów faworytami tego pojedynku będą Kanadyjczycy. Jeśli spojrzymy na kadry obu ekip, to w szeregach Kanady jest nieco więcej jakości indywidualnej, a ponieważ team ten zagra przed własną publicznością, za cel musi postawić sobie zwycięstwo. Po obu zespołach należy spodziewać się spokojnej i raczej defensywnej postawy, dlatego moim pierwszym dzisiejszym typem jest tzw. podpórka na Kanadę oraz poniżej 3,5 gola. W STS taki zakład można skomponować w BetBuilderze, gdzie kurs to 1.52.

STS 1.52 BetBuilder: Kanada nie przegra i poniżej 3.5 gola Zagraj!

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Stany Zjednoczone vs Paragwaj. Typy bukmacherskie na dziś

Mecz USA z Paragwajem rozegrany zostanie na SoFi Stadoium w Inglewood na przedmieściach Los Angeles. Pojedynek ten rozpocznie się o 3:00 czasu polskiego, a jego arbitrem będzie Holender, Danny Makkelie. Po raz ostatni Stany Zjednoczone oraz Paragwaj zmierzyły się ze sobą niecały rok temu, dokładnie 15 listopada 2025. Padł wtedy wynik 2-1 dla reprezentacji USA.

USA: tym razem ma być lepiej

Przed Amerykanami drugi z rzędu start na Mundialu. Przed czterema laty w Katarze zespół ten wyszedł z grupy, lecz w 1/8 finału musiał już uznać wyższość Holandii. Oczekiwania wobec tamtego turnieju były spore, a miejsce w najlepszej 16-ce stanowi pewien niedosyt, więc teraz – na własnym terenie – naturalnie będą one jeszcze większe. Celem podopiecznych trenera Mauricio Pochettino ma być awans z pierwszego miejsca i pobicie wyniku z ostatniej edycji Mundialu. Aby go zrealizować Amerykanie ostatnie sparingi grali z silnymi europejskimi drużynami, z którymi jednak bez wyjątku przegrywali. W marcu ulegli bowiem 2:5 Belgii, 1 kwietnia przegrali 0:2 z Portugalią. Następnie pokonali 3:2 Senegal, lecz w próbie generalnej przegrali 1:2 z Niemcami. Do Mundialu Jankesi podejdą więc z być może nie najlepszym morale, ale ze sporym bagażem doświadczeń w starciach z trudnymi rywalami.

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Paragwaj: bez fajerwerków, ale efektywnie

Paragwaj wraca na Mundial po 16 latach oczekiwania. W eliminacjach strefy CONMEBOL team ten zajął ostatnie gwarantujące bezpośredni awans – czyli szóste – miejsce, więc został on wywalczony po naprawdę trudnej kampanii eliminacyjnej. Cechą charakterystyczną tej drużyny jest solidna obrona, co potwierdza zaledwie 10 straconych bramek w 18 rozegranych meczach eliminacji. Z drugiej strony nierzadko ma problemy ze strzelaniem goli, co może okazać się znamienne podczas samego Mundialu. Pewne jest jednak to, że Paragwaj to drużyna, która sercem nadrabia niedostatki jakościowe, o czym przekonał się jak choćby Meksyk, który w listopadzie ubiegłego roku uległ Paragwajowi 1:2 w meczu towarzyskim.

Co obstawiam?

Podobnie, jak w przypadku pierwszego z omawianych meczów, jego faworytami będą formalni – ale i praktyczni – gospodarze. Stany Zjednoczone to drużyna o dużym potencjale, zwłaszcza ofensywnym, dlatego powinna ona często meldować się pod bramką skupionej na defensywie drużyny Paragwaju. W tym meczu nie zdecyduję się jednak na grę w systemie 1X2, a pójdę w over 4.5 rzutu rożnego Amerykanów. W mojej ocenie szanse na przebicie przez ekipę Jesse’a Marscha takiej linii będą duże, wszak powinna ona często atakować bramkę rywali, więc dostępny w STS kurs 1.65 dobrze odzwierciedla szanse na trafienie takiego zakładu.

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Promocja w STS

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