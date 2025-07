Legia Warszawa od lat jest wymieniana w gronie faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski. Jednak według superkomputera BETSiE w nadchodzącym sezonie większe szanse na tytuł ma aż cztery kluby. Są to Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok na podium Ekstraklasy

Sezon 2025/2026 polskiej Ekstraklasy rozpocznie się już w piątek (18 lipca). Jak co roku, przed startem rozgrywek kibice i eksperci starają się wytypować możliwych faworytów — zarówno do zdobycia mistrzostwa, jak i do spadku. Szczegółową prognozę przygotował także superkomputer BETSiE, który przewidział wygląd całej tabeli.

Według BETSiE głównym faworytem do zwycięstwa w Ekstraklasie jest aktualny mistrz, a więc Lech Poznań. Kolejorz otrzymał aż 38% szans na zajęcie pierwszego miejsca. Wicemistrzostwo ma wywalczyć Pogoń Szczecin, która tego lata przeprowadziła kilka interesujących transferów. Z kolei podium ponownie ma domknąć Jagiellonia Białystok.

Raków Częstochowa i Legia Warszawa poza trójką

Niemałym zaskoczeniem w prognozowanej przez BETSiE tabeli są miejsca Rakowa Częstochowa oraz Legii Warszawa. Co prawda strata do podium tych dwóch silnych klubów nie jest aż tak duża, ale jednak na koniec sezonu mają się one znaleźć za plecami ścisłej czołówki.

Ten scenariusz jest szczególnie niepokojący dla Legionistów, bo tylko cztery najlepsze drużyny zakwalifikują się do europejskich pucharów. Czas pokaże, czy ekipa Edwarda Iordanescu sprzeciwi się przewidywaniom.

TOP 5 Ekstraklasy 2025/2026 wg BETSiE

Pozycja Klub Mecze Punkty 1 Lech Poznań 34 62.4 2 Pogoń Szczecin 34 57.6 3 Jagiellonia 34 57.2 4 Raków Częstochowa 34 56.7 5 Legia Warszawa 34 55.7

Kto wygra Ekstraklasę 2025/2026? Lech

Pogoń

Jagiellonia

Raków

Legia

Inny klub Lech 14%

Pogoń 22%

Jagiellonia 27%

Raków 19%

Legia 15%

Inny klub 2% 91+ Votes

Widzew Łódź z dużą stratą do czołówki

Widzew Łódź dla wielu osób stał się naturalnym kandydatem do walki o najwyższe cele w Ekstraklasie. Ma to oczywiście związek z nowym właścicielem, który inwestuje w klub ogromne pieniądze. Tego lata do zespołu dołączyło już kilku ciekawych zawodników, ale według BETSiE to nie wystarczy, aby już teraz zagościć w czołówce. Prognoza pokazuje, że Widzew zajmie 8. miejsce na koniec sezonu 2025/2026 i straci około 10 punktów do podium.

Przewidywania mówią, że przed klubem z Łodzi uplasują się m.in. Cracovia i Górnik Zabrze. Natomiast za plecami Widzewa ma zapanować ogromny ścisk. Kluby takie jak Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Radomiak Radom, Motor Lublin, Piast Gliwice, GKS Katowice i Lechia Gdańsk mają się zmieścić w przedziale zaledwie trzech punktów.

Miejsca 6-15 Ekstraklasy 2025/2026 wg BETSiE

Pozycja Klub Mecze Punkty 6 Cracovia 34 51.0 7 Górnik Zabrze 34 48.9 8 Widzew Łódź 34 47.7 9 Zagłębie 34 44.4 10 Korona Kielce 34 44.1 11 Radomiak Radom 34 43.6 12 Motor Lublin 34 43.5 13 Piast Gliwice 34 42.8 14 GKS Katowice 34 41.7 15 Lechia Gdańsk 34 41.5

Arka Gdynia, Termalica Nieciecza oraz Wisła Płock faworytami do spadku

Superkomputer BETSiE bardzo wyraźne wskazał, które ekipy spadną z Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. Mianowicie są to: Arka Gdynia, Termalica Bruk-Bet Nieciecza oraz Wisła Płock. Co ciekawe, wszystkie te kluby to beniaminkowie rozgrywek.