Meksyk – RPA: typy i kursy. To wyraźny faworyt do zwycięstwa

Meksyk - RPA: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Przed nami spotkanie otwarcia tegorocznego mundialu, w którym nie powinno zabraknąć piłkarskich emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego pojedynku na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Azteca już w ten czwartek, 11 czerwca o godzinie 21:00.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Raul Jimenez

Meksyk RPA Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2026 11:03

Meksyk – RPA, typy i przewidywania

Przed nami mecz otwarcia mistrzostw świata 2026, w którym Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Obie reprezentacje rywalizują w grupie A, gdzie o awans do fazy pucharowej walczą również Korea Południowa oraz Czechy. W roli wyraźnego faworyta do tego spotkania przystąpią Meksykanie, którzy jako współgospodarze turnieju będą mogli liczyć na gorące wsparcie kibiców. Dla obu ekip, także dla Południowoafrykańczyków, będzie to niezwykle ważny pojedynek w kontekście walki o wyjście z grupy. Początek interesującej rywalizacji na Estadio Azteca już w ten czwartek, 11 czerwca o godzinie 21:00.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo reprezentacji Meksyku. Drużyna prowadzona przez Javiera Aguirre dysponuje dużo większym potencjałem piłkarskim i przy wsparciu trybun powinna poradzić sobie z zespołem Hugo Broosa. Mój typ: wygrana Meksyku.

Ernest STS 1.45 Zwycięstwo Meksykanów Odwiedź STS

Meksyk – RPA, sytuacja kadrowa

Przed meczem otwarcia mistrzostw świata 2026 największym znakiem zapytania w reprezentacji Meksyku pozostaje sytuacja Santiago Gimeneza. Napastnik zmaga się z problemami zdrowotnymi, a jego występ w inauguracyjnym spotkaniu nie jest pewny, co może być sporym osłabieniem dla drużyny Javiera Aguirre. W kadrze RPA panuje natomiast pełen spokój. Selekcjoner Hugo Broos nie zgłasza żadnych problemów kadrowych i zapewne będzie mógł skorzystać ze wszystkich powołanych zawodników.

Meksyk – RPA, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje wykorzystały ostatnie dni na rozegranie meczów towarzyskich przed startem mundialu. Meksykanie pokazali się z bardzo dobrej strony, rozbijając Serbię aż 5:1 oraz pokonując Australię 1:0. Zdecydowanie skromniej prezentowały się wyniki Republiki Południowej Afryki, która w tym czasie zaliczyła dwa remisy – 1:1 z Jamajką i 0:0 z Nikaraguą.

Meksyk – RPA, historia

O historii bezpośrednich starć Meksyku z Republiką Południowej Afryki nie można powiedzieć zbyt wiele, ponieważ obie reprezentacje mierzyły się ze sobą zaledwie trzykrotnie. Bilans tych spotkań jest niezwykle wyrównany – zarówno Meksykanie, jak i piłkarze z RPA odnieśli po jednym zwycięstwie, a raz pojedynek zakończył się remisem.

Meksyk – RPA, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze, którzy dysponują zdecydowanie lepszym składem od swoich rywali. Kurs na wygraną Meksykanów wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Południowoafrykańczyków to mniej więcej 8.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Meksyk RPA 1.45 4.30 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2026 11:03

Meksyk – RPA, przewidywane składy

Meksyk: Rangel – Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo – Gutierrez, Fidalgo, Pineda – Alvarado, Jimenez, Quinones

RPA: Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mbatha, Sithole, Mokoena – Appollis, Foster, Tshepang Moremi

Meksyk – RPA, transmisja meczu

Pojedynek między Meksykiem a Republiką Południowej Afryki będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz. Początek rywalizacji na Estadio Azteca już w czwartek, 11 czerwca o godzinie 21:00.

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