Nowak odejdzie z Górnika? Cztery kierunki w grze, w tym klub z Ligi Mistrzów! [NOWE INFORMACJE]

21:58, 8. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Choć Wiktor Nowak nie zagrał w barwach Górnika jeszcze ani jednego meczu, to już może opuścić klub. Z naszych ustaleń wynika, że zainteresowanie pomocnikiem jest bardzo duże.

Wiktor Nowak
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Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Udany sezon w Wiśle Płock

Górnik Zabrze w sprawie Wiktora Nowaka zadziałał swego czasu niezwykle szybko, bo zabezpieczył umowę z piłkarzem już na kilka miesięcy przed upływem jego kontraktu ze Zniczem Pruszków. Jako że jednak w pomocy 14-krotnego mistrza Polski było wtedy ciasno, to zabrzanie wypożyczyli go na sezon do Wisły Płock.

W zespole Radosława Misiury Nowak spisywał się bardzo dobrze (32 mecze w lidze, 4 gole, asysta), ale po zakończeniu sezonu piłkarz powinien wrócić do Zabrza. Choć wiele wskazuje na to, że tak naprawdę nie wróci, a zostanie sprzedany.

Czechy, Anglia, Włochy lub Belgia

Po udanym sezonie młody zawodnik na brak zainteresowania narzekać nie może. Od pewnego czasu mówi się o Slavii Praga i to jest prawda. Jako pierwszy informację podał czeski portal infotbal.cz. Z naszych źródeł też wiemy, że Czesi poważnie interesują się tym piłkarzem i możliwe, że Nowak trafi do stolicy naszych sąsiadów.

Ale… czeski uczestnik Ligi Mistrzów nie jest jedynym, który interesuje się reprezentantem Polski do lat 21. Z naszych informacji wynika, że Nowakowi bacznie przyglądają się też dwa kluby z angielskiej Championship, solidny klub z Belgii i jedna drużyna z Włoch.

Portal Transfermarkt wycenia w tym momencie tego zawodnika na 1,5 miliona euro. Umowa wiąże go z Górnikiem do lata 2028 roku.

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