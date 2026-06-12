Moder może tego lata zmienić klub! Feyenoord podjął decyzję

Jakub Moder znalazł się na wylocie z Feyenoord Rotterdam. Holenderski klub nie wyklucza sprzedaży polskiego pomocnika i chce go zastąpić kimś innym - ujawnia dziennikarz "AD".

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder na wylocie. Feyenoord chce kogoś innego

Jakub Moder dopiero pod koniec minionego sezonu wrócił do gry, wcześniej mierząc się z problemami zdrowotnymi. Przewlekły ból pleców nie pozwalał mu na powrót na boisko i dopiero w rundzie wiosennej był w stanie pomóc swojej drużynie. Szybko też wskoczył do pierwszego składu, w sumie rozgrywając 11 meczów. Jeszcze przed końcem rozgrywek nabawił się jednak kolejnego urazu.

Bogata historia kontuzji reprezentanta Polski sprawia, że Feyenoord Rotterdam nie może w pełni na niego liczyć. Mimo jego niepodważalnej klasy piłkarskiej, klub jest otwarty na jego sprzedaż. Chce sprowadzić w miejsce Modera zawodnika, który będzie dostępny do gry w dłuższym wymiarze czasowym. „AD” informuje, że nie jest to oczywiście przesądzone, ale najprawdopodobniej 27-latek zmieni otoczenie podczas letniego okienka. Na taką decyzję wpływa również rozstanie z Robinem van Persiem, który był dużym fanem talentu wychowanka Lecha Poznań.

W styczniu 2025 roku Moder wylądował w Rotterdamie, co okazało się dla niego bardzo korzystnym ruchem. W Feyenoordzie odgrywał pierwsze skrzypce, gdy tylko był zdolny do gry. Zagraniczną karierę rozpoczął natomiast od transferu do Brighton, które wyłożyło na niego 11 milionów euro. Na poziomie Premier League rozegrał łącznie 61 spotkań, choć nigdy nie był istotną postacią w składzie Mew.