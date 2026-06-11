Korea Południowa – Czechy: typy i kursy. Heung-Min Son zapewni zwycięstwo?

Korea Południowa - Czechy: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Heung-Min Son stanie naprzeciwko Patrika Schicka w drugim spotkaniu mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego pojedynku na naszym portalu. Początek ciekawej rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższy piątek, 12 czerwca o godzinie 04:00.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Korea Południowa Czechy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2026 15:05

Korea Południowa – Czechy, typy i przewidywania

Mistrzostwa świata 2026 ruszają pełną parą, a w drugim meczu turnieju dojdzie do ciekawej potyczki Korei Południowej z Czechami. Obie reprezentacje rywalizują w grupie A z Meksykiem oraz RPA, walcząc o cenne punkty już na starcie tegorocznego mundialu. Kibice zacierają ręce przede wszystkim na pojedynek największych gwiazd obu drużyn – Heung-Min Sona i Patrika Schicka – którzy mogą odegrać kluczowe role w tym spotkaniu. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższy piątek, 12 czerwca o godzinie 04:00.

Stawiam na remis, ponieważ obie reprezentacje prezentują zbliżony poziom oraz trudno wskazać wyraźnego faworyta. Zarówno Korea Południowa, jak i Czechy mają porównywalny potencjał kadrowy, co powinno przełożyć się na wyrównane spotkanie. Mój typ: remis.

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Korea Południowa – Czechy, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Korei Południowej przystąpi do nadchodzącego spotkania osłabiona brakiem trzech zawodników. Do dyspozycji tamtejszego selekcjonera nie będą Jun-Ho Bae, Yu-Min Cho oraz Tae-Hyeon Kim. Problemy kadrowe dotknęły także Czechów, choć w znacznie mniejszym stopniu. Wszystko wskazuje na to, że w jutrzejszym pojedynku z Koreańczykami nie zagra Jan Kuchta, którego występ stoi pod dużym znakiem zapytania.

Korea Południowa – Czechy, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje mogą być zadowolone z wyników osiągniętych w meczach towarzyskich poprzedzających mundial. Korea Południowa pokonała Salwador 1:0 oraz rozgromiła Trynidad i Tobago aż 5:0. Równie skuteczni byli Czesi, którzy wygrali 3:1 z Gwatemalą i okazali się lepsi od Kosowa, zwyciężając 2:1. Dzięki temu oba zespoły przystąpią do najważniejszego piłkarskiego turnieju w bardzo dobrych nastrojach.

Korea Południowa – Czechy, historia

Historia dotychczasowych bezpośrednich spotkań Korei Południowej z Czechami jest bardzo krótka, ponieważ obie reprezentacje mierzyły się ze sobą zaledwie trzykrotnie. Bilans tej rywalizacji pozostaje idealnie wyrównany – zarówno Koreańczycy, jak i Czesi odnieśli po jednym zwycięstwie, a raz w starciu tych ekip byliśmy świadkami remisu.

Korea Południowa – Czechy, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania jest ekipa z Azji, która znajduje się zdecydowanie wyżej od drużyny z Europy w najnowszym rankingu FIFA. Kurs na wygraną Koreańczyków wynosi około 2.70, typ na zwycięstwo Czechów to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.10. Zakładając nowe konto u legalnego bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Korea Południowa Czechy 2.75 3.05 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2026 15:05

Korea Południowa – Czechy, przewidywane składy

Korea: Seung-Gyu – Gi-Hyuk, Min-Jae, Han-Beom – Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Tae-Seok – Hee-Chan, Jae-Sung – Heung-Min Son

Czechy: Kovar – Chaloupek, Hranac, Krejci – Coufal, Cerv, Tomas Soucek, David Jurasek – Lukas Provod, Pavel Sulc – Patrik Schick

Korea Południowa – Czechy, transmisja meczu

Pojedynek między Koreą Południową a Czechami oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Szymon Borczuch i Kazimierz Węgrzyn. Początek starcia na Estadio Akron już w ten piątek, 12 czerwca o godzinie 04:00.

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