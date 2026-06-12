Raków potwierdza. Wahadłowy odchodzi z klubu

Raków Częstochowa już oficjalnie poinformował, że z klubem pożegnał się Mitja Ilenic. Słoweniec pod Jasną Górą wystąpił tylko w sześciu meczach.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków potwierdza odejście wypożyczonego zawodnika

Raków Częstochowa w minionym sezonie zajął 4. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik trochę poniżej oczekiwań, szczególnie, że runda jesienna w ich wykonaniu była bardzo dobra. Wówczas wydawało się, że powalczą o mistrzostwo Polski, ale po odejściu Marka Papszuna wszystko się posypało. Niemniej Medaliki i tak zagrają w eliminacjach europejskich pucharów, a kadrę czeka przebudowa.

Wiadomo już, że z klubem spod Jasnej Góry pożegnało się kilku ważnych graczy, a teraz przekazano także, że kolejny piłkarz opuszcza Raków. Jest to bowiem Mitja Ilenic, który dla przeciętnego kibica raczej jest postacią anonimową, ale to nie może dziwić patrząc na liczbę spotkań, którą rozegrał w minionym sezonie. Jak przekazano, 21-letni Słoweniec wróci do New York City FC, z którego Rakowa był wypożyczony.

Mitja Ilenic do Rakowa Częstochowa trafił pod koniec stycznia 2026 roku. W tym czasie zdołał dla klubu rozegrał sześć spotkań, w których zanotował dokładnie zero goli i zero asyst. 21-letni skrzydłowy na koncie ma 20 spotkań w młodzieżowej reprezentacji Słowenii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

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