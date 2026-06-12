Haditaghi zabrał głos. Przyszłość Holewińskiego przesądzona?

08:41, 12. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Alex Haditaghi [X]

Axel Holewiński generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym. Po powrocie do Pogoni Szczecin został odstawiony na boczny tor. Alex Hadiatghi reaguje na doniesienia transferowe.

Axel Holewiński
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fot. Robert Skalski Na zdjęciu: Axel Holewiński

Holewiński wróci do łask? Może walczyć o miejsce w Pogoni

Axel Holewiński w poprzednim sezonie zachwycał na wypożyczeniu w Polonii Bytom. Był czołowym bramkarzem zaplecza Ekstraklasy, ale zimą jego rozwój poważnie wyhamował. Pogoń Szczecin skróciła jego transfer czasowy, próbując w ten sposób wymusić na nim podpisanie nowego kontraktu. Strony nie doszły do porozumienia, w efekcie czego 20-latek został zesłany do drużyny rezerw. Holewiński oczywiście próbował w tej sprawie interweniować, zgłaszając ją do Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Na dzisiaj Holewiński wciąż jest piłkarzem Pogoni. Wiele klubów interesuje się jego transferem, a media do tej pory łączyły go z Wisłą Kraków, GKS-em Katowice, a ostatnio również Górnikiem Zabrze. Zdementował to Lukas Podolski, który przekazał, że wicemistrzowie Polski nie myślą o tym ruchu.

Swoje w tym temacie dołożył ponadto Alex Haditaghi. Właściciel Portowców jako zakomunikował, że w tym momencie nie ma mowy o jego odejściu. Wygląda na to, że Holewiński będzie mógł wrócić do łask i powalczyć o miejsce w kadrze pierwszego zespołu.

„Słyszymy tego typu fałszywe plotki przez cały czas. Kogo sprzedajemy, kogo kupujemy, kto odchodzi, kto zostaje. Pozwólcie, że będę bardzo klarowny: Axel będzie z naszą pierwszą drużyną na obozie treningowym tej wiosny. Będzie miał każdą szansę, by konkurować i wywalczyć sobie miejsce jako nasz bramkarz numer 2 lub numer 3 w kadrze na Ekstraklasę. Jest znakomitym bramkarzem i wierzymy, że ma realną szansę na osiągnięcie tego celu.” – wytłumaczył szef Pogoni.

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