Haditaghi zabrał głos. Przyszłość Holewińskiego przesądzona?

Axel Holewiński generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym. Po powrocie do Pogoni Szczecin został odstawiony na boczny tor. Alex Hadiatghi reaguje na doniesienia transferowe.

fot. Robert Skalski Na zdjęciu: Axel Holewiński

Holewiński wróci do łask? Może walczyć o miejsce w Pogoni

Axel Holewiński w poprzednim sezonie zachwycał na wypożyczeniu w Polonii Bytom. Był czołowym bramkarzem zaplecza Ekstraklasy, ale zimą jego rozwój poważnie wyhamował. Pogoń Szczecin skróciła jego transfer czasowy, próbując w ten sposób wymusić na nim podpisanie nowego kontraktu. Strony nie doszły do porozumienia, w efekcie czego 20-latek został zesłany do drużyny rezerw. Holewiński oczywiście próbował w tej sprawie interweniować, zgłaszając ją do Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Na dzisiaj Holewiński wciąż jest piłkarzem Pogoni. Wiele klubów interesuje się jego transferem, a media do tej pory łączyły go z Wisłą Kraków, GKS-em Katowice, a ostatnio również Górnikiem Zabrze. Zdementował to Lukas Podolski, który przekazał, że wicemistrzowie Polski nie myślą o tym ruchu.

Swoje w tym temacie dołożył ponadto Alex Haditaghi. Właściciel Portowców jako zakomunikował, że w tym momencie nie ma mowy o jego odejściu. Wygląda na to, że Holewiński będzie mógł wrócić do łask i powalczyć o miejsce w kadrze pierwszego zespołu.

„Słyszymy tego typu fałszywe plotki przez cały czas. Kogo sprzedajemy, kogo kupujemy, kto odchodzi, kto zostaje. Pozwólcie, że będę bardzo klarowny: Axel będzie z naszą pierwszą drużyną na obozie treningowym tej wiosny. Będzie miał każdą szansę, by konkurować i wywalczyć sobie miejsce jako nasz bramkarz numer 2 lub numer 3 w kadrze na Ekstraklasę. Jest znakomitym bramkarzem i wierzymy, że ma realną szansę na osiągnięcie tego celu.” – wytłumaczył szef Pogoni.